Форвард «Айлендерс» Руслан Исхаков дебютирует в плей-офф НХЛ

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Сегодня, 27 апреля, в США состоится четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Каролиной Харрикейнз». Со счётом 3-0 в серии ведёт команда из Роли. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Российский нападающий хозяев льда Руслан Исхаков в этой встрече заменит Мэтта Мартина. Об этом сообщил журналист Артур Стейпл в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Таким образом, форвард проведёт свой дебютный матч в розыгрыше Кубке Стэнли.

Исхаков дебютировал в НХЛ 17 апреля в матче против «Питтсбург Пингвинз» и сразу же набрал первое очко, записав на свой счёт результативную передачу.

Напомним, по итогам регулярки «Айлендерс» заняли седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав в 82 матчах 94 очка. «Каролина» расположилась на второй строчке, набрав 111 очков.