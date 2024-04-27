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Форвард «Айлендерс» Руслан Исхаков дебютирует в плей-офф НХЛ

Форвард «Айлендерс» Руслан Исхаков дебютирует в плей-офф НХЛ
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Сегодня, 27 апреля, в США состоится четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Каролиной Харрикейнз». Со счётом 3-0 в серии ведёт команда из Роли. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
27 апреля 2024, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1-й период
0 : 0
Каролина Харрикейнз
Роли

Российский нападающий хозяев льда Руслан Исхаков в этой встрече заменит Мэтта Мартина. Об этом сообщил журналист Артур Стейпл в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Таким образом, форвард проведёт свой дебютный матч в розыгрыше Кубке Стэнли.

Исхаков дебютировал в НХЛ 17 апреля в матче против «Питтсбург Пингвинз» и сразу же набрал первое очко, записав на свой счёт результативную передачу.

Напомним, по итогам регулярки «Айлендерс» заняли седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав в 82 матчах 94 очка. «Каролина» расположилась на второй строчке, набрав 111 очков.

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