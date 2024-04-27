Легендарный вратарь «Рейнджерс» Лундквист: я — микс «Ламборгини» и «Порше»

Легендарный вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист сравнил свою игру с марками машин.

— Патрик Руа сказал, что Семен Варламов — это «Кадиллак», а Илья Сорокин — «Феррари». Какой машиной чувствовали себя вы, когда были вратарем?

— Ну, это точно не электрокар. Это какой-то микс «Ламборгини» и «Порше». Вот такая коллаборация. Я люблю скорость, — сказал Лундквист в эфире телеканала TNT.

Напомним, в НХЛ заслуженный голкипер выиграл 459 матчей регулярного чемпионата — это пятый результат за всё время и лучший среди европейских вратарей. Он единственный голкипер в истории лиги, выигрывавший не меньше 20 матчей в течение 13 сезонов подряд. Лундквист — олимпийский чемпион и чемпион мира в составе сборной Швеции. Хотя Лундквист ни разу не выигрывал Кубок Стэнли, его наследие в «Рейнджерс» остаётся непревзойдённым. В 2023 году он был введён в Зал хоккейной славы.