Михаил Сергачёв сыграет в четвёртом матче «Тампы» с «Флоридой»

В ночь с 27 апреля на 28 апреля в США состоится четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флоридой Пантерз». Со счётом 3-0 в серии ведёт команда гостей.

Российский защитник Михаил Сергачёв примет участие в матче. Он выйдет в стартовой пятёрке «Тампы» в паре с Эриком Чернаком и нападающими Майки Эйссимонтом, Ником Полом и Митчелом Чаффи. Хоккеист выйдет на лёд в составе команды впервые с декабря, когда он получил страшную травму в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Сергачёв присутствовал на предматчевой раскатке «Лайтнинг».

Напомним, после восстановления от прошлого повреждения, хоккеист сразу же получил новую травму. После чего ему была сделана операция по стабилизации переломов большой и малоберцовой костей левой ноги.