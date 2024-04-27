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Михаил Сергачёв сыграет в четвёртом матче «Тампы» с «Флоридой»

Михаил Сергачёв сыграет в четвёртом матче «Тампы» с «Флоридой»
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В ночь с 27 апреля на 28 апреля в США состоится четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флоридой Пантерз». Со счётом 3-0 в серии ведёт команда гостей.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1-й период
0 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз

Российский защитник Михаил Сергачёв примет участие в матче. Он выйдет в стартовой пятёрке «Тампы» в паре с Эриком Чернаком и нападающими Майки Эйссимонтом, Ником Полом и Митчелом Чаффи. Хоккеист выйдет на лёд в составе команды впервые с декабря, когда он получил страшную травму в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Сергачёв присутствовал на предматчевой раскатке «Лайтнинг».

Напомним, после восстановления от прошлого повреждения, хоккеист сразу же получил новую травму. После чего ему была сделана операция по стабилизации переломов большой и малоберцовой костей левой ноги.

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