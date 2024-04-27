Трочек высказался о попытке Шестёркина забросить шайбу в пустые ворота «Вашингтона»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Винсент Трочек после победы над «Вашингтон Кэпиталз» (3:1) в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) высказался о попытке голкипера команды Игоря Шестёркина забросить шайбу в пустые ворота соперника в конце встречи.

«Я бы радовался, как в 1994-м году» — приводит слова Трочека журналист Джонни Лазерус в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Бросок Шестёркина по пустым воротам «столичных» остановил капитан команды Александр Овечкин смахнувший в полёте шайбу рукой. Однако, несмотря на это, «Вашингтону» не удалось спасти встречу. Теперь «Кэпс» проигрывают со счётом 0-3 в серии и находятся в шаге от вылета из розыгрыша Кубка Стэнли.