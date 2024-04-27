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Гарик Харламов поздравил «СКА-1946» с чемпионством

Гарик Харламов поздравил «СКА-1946» с чемпионством
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Известный комик и телеведущий Гарик Харламов поздравил «СКА-1946» с победой в плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). Видео опубликовал Роман Ротенберг в своём телеграм-канале.

«Мужики, поздравляю от всей души! С победой! Теперь вы обладатели Кубка Харламова, поэтому я тоже считаю эту награду немножечко своей. Ну хотя бы просто из-за фамилии. Поздравляю от всей души! Вперёд к новым победам» — сказал Харламов.

Напомним, что «СКА-1946» одержал победу в финальной серии с ярославским «Локо» со счётом 4-1 и стал обладателем главного трофея МХЛ — Кубка Харламова. Это случилось второй раз в истории Лиги. Ранее петербургские армейцы выигрывали Кубок Харламова в сезоне—2021/2022, обыграв в серии «Красную Армию» со счётом 4-2.

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