«Надеюсь, победа их не сгубит». Потапов — о молодых игроках «Металлурга»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина и хоккейный эксперт Алексей Потапов высказался о том, как победа в Кубке Гагарина может отразиться на молодых игроках «Металлурга».

«Я очень рад за молодых ребят, но у меня вопрос, как они будут себя вести, достигнув успеха. Не каждый человек может с этим справиться, слава на них свалится. Главное, чтобы рядом были люди, которые скажут, что ты задрал нос. Я сам встречался с этим фактором. Хочу пожелать ребятам, чтобы до такого даже не дошло, но надо быть начеку. Я считаю, что ребята голодные, молодые. Надеюсь, победа их не сгубит.

Я понимаю, что это не 30-летний олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина или чемпион мира. Да, получилось выиграть, но для них это как сказка. От них стоит ожидать хорошего, плотного чемпионата в плане результативности и игры. Да, будут играть в атаку, но на чемпиона будут настраиваться совершенно по-другому. Я на себе это испытал. В следующем году будет пристальное внимание к Магнитогорску. Думаю, у этих ребят есть всё, чтобы не останавливаться на этом. Не рассказывать эти байки, а мы вот тогда… Наоборот, прибавлять и прибавлять», — приводит слова Потапова Legalbet.

Напомним, «Металлург» сезона-2023/2024 стал самой молодой командой, выигрывавшей Кубок Гагарина. Средний возраст команды во время плей-офф составил 26 лет и 34 дня. Прежнее лучшее достижение было – 26 лет и 236 дней.