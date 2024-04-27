Том Уилсон высказался о мощном хите тафгая «Рейнджерс» Ремпе

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал силовой приём тафграя «Нью-Йорк Рейнджерс» Мэтта Ремпе в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ, после которого защитник «столичных» Тревор ван Римсдайк получил повреждение и покинул лёд.

«Мне говорили, что нельзя применять силовой так поздно. Это довольно поздний хит, он нацелен на одного из наших защитников. Вам противно на это смотреть. Очевидно, что они обратят на это внимание и позаботятся об этом. Мне кажется, что мы опоздали на пару матчей, но в плей-офф всё происходит быстро» — приводит слова Уилсона журналистка Сэмми Силбер своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

«Вашингтон» проиграл все три первые встречи серии и находится в шаге от вылета из розыгрыша Кубка Стэнли. Следующий матч соперников состоится 29 апреля в 03:00 мск.