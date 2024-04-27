Ремпе высказался о своём хите, после которого защитник «Вашингтона» получил травму

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мэтт Ремпе высказался о своём силовом приёме в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ, после которого защитник «Вашингтон Кэпиталз» Тревор ван Римсдайк получил повреждение и покинул лёд.

«Я стараюсь играть на форчеке, и моя работа заключается в том, чтобы завершать удары и быть точным. Я думаю, что это был чистый хит. Это была быстрая игра. Я просто сыграл «в тело». Очевидно, что вы никогда не хотите, чтобы кто-то пострадал. Ужасно, что он получил повреждение, и мне жаль слышать об этом. Но я думаю, что это был чистый силовой. Я просто старался играть усердно, прибавить в ногах и в физике» — приводит слова Ремпе Russian Machine Never Breaks.

Напомним, сейчас «Рейнджерс» ведут в серии со счётом 3-0.