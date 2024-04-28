Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал первую победу в серии плей-офф НХЛ с «Каролиной»

Завершился четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Каролина Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США). «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу со счётом 3:2 ОТ.

В большинстве счёт открыл нападающий гостей Сет Джарвис на девятой минуте. На 31-й минуте Мэтью Барзал забросил ответную шайбу. В третьем периоде команды обменялись голами: за «Айлендерс» забросил Жан-Габриэль Пажо, в составе «Каролины» отличился Стефан Ноэсен. Во втором овертайме победу хозяевам принёс Мэтью Барзал. Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 42 сейва.

Счёт в серии 3-1 в пользу «Каролины».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.