Плющев: какие мы лидеры мирового хоккея, если проиграли 12 ЧМ подряд и шесть Олимпиад?

Заслуженный тренер России, бывший главный тренер национальной, молодёжной и юниорской сборных России Владимир Плющев резко высказался об уровне российского хоккея.

«Я общался со скаутами из Северной Америки, у них не очень большое желание приобретать наших игроков. О каком уровне нашего хоккея можно говорить? Какие мы лидеры мирового хоккея? Мы проиграли 12 чемпионатов мира подряд и шесть Олимпийских игр. Причем тут наша международная изоляция?» — приводит слова Плющева News.ru.

Напомним, последний раз Сборная России выигрывала Чемпионат мира по хоккею в 2014 году. В 2018 году на Олимпийских играх в Пхёнчхане команда завоевала золотые медали. С 28 февраля 2022 года национальная команда России лишена права на участие в турнирах под эгидой ИИХФ.