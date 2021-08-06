Что творят российские юниоры! Дважды героически спаслись со шведами и вышли в финал

Сборная России без сбоев прошла групповой раунд на Кубке Глинки/Гретцки, выиграв три матча из трёх, и в полуфинал вышла на команду Швеции, которая в параллельной группе заняла второе место, проиграв лишь очень сильным словакам.
Начали команды осторожно, вязко, концентрируясь в первую очередь на обороне. Наши ребята не давали развернуть шведам их фирменное позиционное нападение, но и у самих в атаке мало что получалось. Подходы, которые не вырастали в опасные моменты, броски во вратарей, либо быстрые контратаки, в которых выручал вратарь Магнус Хевелид.
Оказалось, что многого шведам и не надо, хватит и небольшого шансика, маленькой ошибки. Йонатан Леккеримяки в быстрой атаке пытался нанести бросок, шайба застряла в ногах у нашего защитника, но шведский нападающий продолжил, не выключился из момента и поймал Сергея Иванова на противоходе.
Обидно, но не беда — с чехами Россия тоже пропускала первой. Однако через несколько минут ситуация ухудшилась ещё, и снова быстрая атака шведов, и снова Леккеримяки взял игру на себя. Завёл шайбу в зону, проехался по синей линии и бросил с кистей — Иванов шайбу даже не видел.
Отпускать шведов слишком далеко было крайне нежелательно, но даже в большинстве монструозная атака сборной России буксовала. Пока молчали наши лидеры — Мичков и Мирошниченко, неожиданно сработало четвёртое звено. Даниил Ларькин мощно ворвался на пятачок, отобрал шайбу у замешкавшегося шведа и послал её в ворота.
Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в "твиттере" ФХР.
Со счётом 1:2 не в нашу пользу команды ушли на перерыв, а второй период начался для нас наилучшим образом — с гола Александра Перевалова! Да только радоваться времени совсем не было, сразу же после возобновления игры Леккеримяки оформил хет-трик — режиссёры трансляции даже не поспели за таким стремительным развитием событий, смакуя повтор российского гола.
Всего несколько секунд понадобилось Леккеримяки, чтобы вновь вывести Швецию вперёд, а в следующей смене Лиам Эгрен вернул «тре крунур» преимущество в две шайбы. Какой матч, какой накал — нервы такие, что можно было сгрызть ногти вместе с пальцами.
Такой удар может пережить не каждая команда, но Россия выдержала его и не сломалась, а дальше принялась возвращаться в игру. Мичков заставил шведов ошибиться в средней зоне и убежал один на один с вратарём — такие моменты Матвей не транжирит.
Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в "твиттере" ФХР.
Игра раскрылась и заиграла новыми яркими красками, что оказалось на руку россиянам. Ближе к перерыву наши снова — уже во второй раз в игре — героически отыгрались! Шведы всё чаще стали упускать наших ребят на пятачке, после броска Перевалова шайба просочилась сквозь Хевелида, а Григорьев добил её в сетку.
Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в "твиттере" ФХР.
Что творят наши юниоры! Да, начали очень туго, долго запрягали, допускали ошибки, пропускали, но даже мыслей не допускали о том, чтобы сдаться и в третьем периоде сломили сопротивление соперника. А шведов на вторую половину игры уже не хватило.
Сначала Илья Роговский переиграл Хевелида в ближнем бою, после чего дуплетом последовала шайба Демидова, после которой наш нападающий проехался перед трибунами, заткнув пальцами уши.
Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в "твиттере" ФХР.
Шведы, конечно, пробовали и сами спастись и даже забили пятую (как только наши проморгали Бюстеда одного на пятаке?), но Россия показала чемпионский характер и довела матч до победы, закончив его шайбой в пустые ворота. В финале наши ребята сойдутся за золото со Словакией. Защита титула продолжается.
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