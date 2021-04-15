«Большой театр только один, и он в Москве». Кудашов не мог не возглавить любимое «Динамо»

В начале этой недели московское «Динамо» провело итоговую пресс-конференцию, посвящённую подведению итогов выступления основной команды бело-голубых в этом сезоне. Председатель совета директоров клуба Виктор Воронин оценил выступление команды на «3+» и сообщил об уходе Владимира Крикунова с поста главного тренера по окончании контракта. Новым тренером довольно ожидаемо стал Алексей Кудашов. Вспоминаем, каким игроком был Кудашов, и разбираемся, почему пути российского тренера и клуба рано или поздно должны были пересечься вновь.

Московское «Динамо» объявило о назначении Кудашова на пост главного тренера

По юниорам Кудашов играл на уровне Буре и Козлова

Алексей Николаевич родился 21 июля 1971 года в городе Электросталь, что в Московской области. С четвёртого класса Кудашов стал участвовать в различных соревнованиях, а потом попал в детско-юношескую школу местного «Кристалла». В 80-е команду возглавил Валентин Григорьев, сделавший электростальцев одним из сильнейших клубов Первой лиги. Этот тренер и начал подпускать совсем ещё юного Алексея к основной команде. За «Кристалл» Кудашов дебютировал в сезоне-1986/1987, когда ему было всего 15 лет, в следующем чемпионате нападающий набрал свои первые очки, а ещё через год окончательно закрепился в составе команды, которая не раз играла в переходном турнире, но никак не могла попасть в главную хоккейную лигу страны.

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В 1989 году Кудашов стал чемпионом Европы среди юниорских команд в составе сборной СССР. На турнире в Киеве нападающий раскрылся в роли снайпера, поделив первое место в команде по числу с заброшенными шайбами с такими игроками, как Павел Буре и Вячеслав Козлов. После успеха на мировом первенстве нападающий делает новый шаг в хоккейной карьере и переходит в московские «Крылья Советов». Любопытно, что молодой спортсмен уже тогда продемонстрировал свою зрелость и мудрость, которые в будущем ещё не раз пригодятся ему в карьере. Кудашова звали под свои знамёна такие титулованные клубы, как ЦСКА и московское «Динамо», но 18-летний нападающий хотел развиваться как игрок, а не сидеть в глубоком запасе.

«В выборе команды для меня самый главный критерий — твёрдое место в составе. А это мне обещал только Игорь Дмитриев (главный тренер «Крыльев Советов». – Прим. «Чемпионата»), который сам приезжал на переговоры ко мне домой», — вспоминал Кудашов.

В московском клубе Кудашов провёл пять сезонов, за которые успел заслужить статус капитана команды. Впоследствии Алексей Николаевич наденет на себя свитер с литерой C в огромном количестве клубов. Из «Крыльев» центральный нападающий получит вызовы в сборную СССР на молодёжные чемпионаты мира 1990 и 1991 годов. В обоих случаях Кудашов вернётся домой с серебряной медалью мирового форума. При этом второй турнир удастся Алексею намного лучше с точки зрения личных достижений. В семи матчах он выбьет 10 (2+8) очков, уступив по этому показателю только вышеупомянутым Буре и Козлову.

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Неудача в НХЛ и успехи на европейском уровне

Летом 1991 года «Торонто Мэйпл Лифс» выбрал Кудашова в пятом раунде драфта НХЛ под общим 102-м номером. Однако 20-летний форвард за океан не спешил, продолжая год за годом прогрессировать в России. Состав «кленовых листьев» Алексей пополнил только через два года, предварительно проведя свой лучший на тот момент сезон в России. В 41 матче регулярного чемпионата МХЛ — 1992/1993 он забросил восемь шайб и сделал 20 голевых передач, а в семи матчах плей-офф добавил ещё 4 (1+3) очка. «Крылышки» добрались до полуфинала МХЛ, где в серии до двух побед уступили «Ладе».

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В НХЛ у Кудашова проявить себя не получилось. В дебютном сезоне он отыграл за «Торонто» 25 матчей, в которых набрал всего 1 (1+0) очко, и больше никогда не надевал свитер «Мэйпл Лифс», как и любого другого клуба главной хоккейной лиги в мире. Сезон-1994/1995 Алексей полностью провёл в фарм-клубе «Торонто» в АХЛ, а через год оказался уже в фарм-клубе «Флориды». Статистика Кудашова в двух сезонах кряду в АХЛ была на зависть многим (84 очка в 80 матчах за «Сент-Джон» и 29 баллов в 33 встречах за «Каролину»), но нового шанса в НХЛ Алексей так и не дождался. По ходу сезона-1995/1996 Кудашов перебрался в Германию, где отыграл полтора года, успев за это время впервые в карьере стать чемпионом страны.

В следующем сезоне, уже будучи игроком финского ТПС, Алексей поднял над головой уже еврокубок, став обладателем Суперкубка Европы. В мае 1998 года состоится и возвращение нападающего в сборную России, в составе которой он не выступал с Олимпиады-1994. 27-летний форвард вернулся в национальную команду, чтобы принять участие в чемпионате мира. Завоевать медали в Швейцарии российской сборной не удалось, а сам нападающий отметился 3 (1+2) очками в 3 матчах.

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«Я ведь с детства хотел попасть в «Динамо»

Добившись успехов на клубном европейском уровне, Кудашов возвращается в Россию, где подписывает контракт с «Ак Барсом». В этом клубе Алексей отыграл один сезон, в котором казанцы заняли четвёртое место в чемпионате России. Статистика Кудашова позволяла рассчитывать на продолжение сотрудничества, тем более что второй год кряду игрок удостоился вызова в сборную России, но в межсезонье у Алексея сбылась мечта детства – на этот раз его позвали в «Динамо» уже на лидирующие роли.

«Билялетдинов пригласил меня в динамовский клуб. Никогда не забуду слов Виталия Семёновича Давыдова, сказанных им применительно к московскому «Динамо»: «Театров много, но Большой — только один. И он находится в Москве. Понимаете, на самом деле, у меня сбылась мечта. Я ведь с детства болел за «Динамо» и хотел туда попасть. Играть за свой любимый клуб, да ещё стать с ним чемпионом – ощущения непередаваемые», — делился эмоциями Кудашов после завоевания титула. В дебютном сезоне за любимый клуб Алексей с ходу стал чемпионом России. В финале плей-офф бело-голубые сломили сопротивление «Ак Барса».

В составе любимого клуба Алексей выступал вплоть до октября 2004 года, когда в НХЛ грянул локаут. Тогдашний главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов убрал нападающего из «Динамо», несмотря на шесть результативных передач в 10 матчах на старте сезона. Московский клуб чистил место под звёздных игроков из Северной Америки, и Кудашов оказался в числе игроков, которые стали жертвой сокращений. Кудашова из «Динамо» с помпой провожал сам Александр Овечкин, развитие которого в системе бело-голубых проходило на глазах Алексея. «Помню, когда Кудашов ушёл из «Динамо», я и Александр Савченков подняли его на плечи, вытащили из раздевалки и пронесли по улице», — вспоминал Овечкин в одном из интервью.

Завершил карьеру игрока на победной ноте в «Динамо»

Следующие полтора года Кудашов провёл в ЦСКА, набрав за это время 53 очка 86 матчах. Солидную статистику опытного нападающего оценили по достоинству в «Локомотиве», где он стал ключевой фигурой в команде Кари Хейккиля. В Ярославле Алексей отыграл 2,5 сезона, на протяжении двух из которых являясь капитаном железнодорожников. В двух чемпионатах подряд «Локомотив» пробивался в финальную серию, сначала в последнем сезоне Суперлиги, а затем и в первом сезоне КХЛ, но сделать последний шаг к титулу им так и не удалось.

Пути «Локомотива» и Кудашова разошлись в 2009 году, когда 38-летний форвард трудоустроился в ХК МВД. С подмосковной командой ветеран российского хоккея также добрался до финала Кубка Гагарина, но и там завоевать трофей не удалось. Стоит заметить, что в плей-офф 2010 года Кудашов не провёл ни одного матча, уже потихоньку готовясь к тренерской карьере.

«У меня в карьере были тренеры, которые уже давно предлагали мне заняться «конспектированием». Ещё начиная с Игоря Ефимовича Дмитриева. Помню, и Юрзинов Владимир Владимирович говорил мне: «Записывай всё, что делаете на тренировках. Может пригодиться в будущем». И это правильно. Ведь никто не знает, кем он будет после окончания хоккейной карьеры. Поэтому я в своё время взял тетрадку и стал потихонечку записывать», — рассказывал Кудашов.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В МВД, как и потом в «Динамо», Алексей Николаевич наблюдал за тренировочным процессом Олега Знарка, периодически помогая наставнику советами. Карьеру игрока Кудашов завершил на победной ноте, всё-таки добравшись до Кубка Гагарина в качестве хоккеиста. Символично, что это произошло именно в «Динамо», которое с детских лет было небезразлично спортсмену.

Срывал армейское дерби и заслужил работу со сборной России

Спустя ровно 10 лет после завершения игровой карьеры Кудашов возвращается в любимый клуб в роли главного тренера. Прошедшее десятилетие получилось насыщенным для специалиста. Он успел поработать в «Атланте» в качестве сначала тренера, а потом и главного тренера, затем в его тренерской карьере были «Локомотив», СКА и сборная России. В двух последних местах он также побывал сначала тренером, а затем и главным тренером.

В 2017 году в полуфинале Западной конференции его «Локомотив» прошёл ЦСКА, помешав московскому клубу пробиться в финал конференции. С тех пор столичные армейцы не допускали осечек на аналогичной стадии турнира и неизменно выходили в следующий раунд, где их также неизменно ожидала встреча со СКА. Уже через полгода после этого успеха Кудашов был отправлен в отставку. Руководство ярославцев не простило специалисту слабой игры команды на старте регулярного чемпионата, хотя перед тренерским штабом Кудашова стояла задача подвести команду на пике формы к плей-офф.

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Работа тренера не осталось незамеченной боссами СКА и сборной России (одними и теми же людьми). В 2018 году Кудашов вошёл в тренерский штаб этих команд в должности ассистента Ильи Воробьёва, которого впоследствии и сменил в обеих командах. Под руководством Кудашова СКА крайне неровно выступал в регулярном чемпионате, но на финиш гладкого этапа сезона армейцы накатили мощным ураганом, выиграв 15 матчей из последних 16. В первом раунде плей-офф они не заметили сопротивления «Витязя» и готовились к противостоянию с «Йокеритом», в котором считались явным фаворитом, но пандемия коронавируса поставила жирный крест на работе Кудашова в санкт-петербургском клубе. Судя по всему, тот СКА в оптимальном состоянии подошёл к решающему отрезку сезона, вот только выяснить это на практике не довелось. Из-за коронавируса сезон был досрочно завершён, а Кудашов остался без работы как в клубе, так и в сборной. По словам тренера, от продолжения работы он отказался самостоятельно по семейным причинам.

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Кудашов – идеальный тренер для развития молодёжи «Динамо»

В нынешнем сезоне Алексей Николаевич действительно отошёл от активной тренерской работы, сосредоточившись на советах своему ребёнку. Его сын занимается в хоккейной школе московского «Динамо», и Кудашов на протяжении последнего года консультировал тренера команды своего сына. За последний год он отказался сразу от нескольких предложений команд КХЛ.

В течение последних лет фамилия тренера каждый раз всплывала на поверхность, когда московское «Динамо» приступало к поиску нового специалиста. Несколько раз Кудашову даже приходилось опровергать информацию о своём якобы свершившемся назначении в московский клуб. Но такое упорство прессы в попытках связать Алексея и «Динамо» было понятно – кажется, абсолютно все понимали, – рано или поздно пути тренера и клуба пересекутся вновь. У них просто не было возможности разойтись, учитывая весь бэкграунд давних отношений.

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Этой весной главными фаворитами на пост главного тренера бело-голубых долгое время считались Знарок и Кудашов, и за каждого из тренеров можно было приводить разумные доводы. Скажем, в одном из своих недавних материалов я сам приводил их в пользу назначения Знарка. Под Олега Валерьевича в «Динамо» могли пойти многие игроки из других клубов лиги, но что же могло склонить мнение руководства клуба в сторону Кудашова?

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В этом сезоне у «Динамо» подобралась сильнейшая за всю историю команда МХЛ. Молодёжка «Динамо» впервые за всю историю организации сначала выиграла конференцию Запад, а затем без единого поражения добралась до финала Кубка Харламова. В следующем сезоне динамовцам придётся решать задачу по интеграции лидеров МХК в главную команду системы. В этих условиях Кудашов, давно зарекомендовавший себя в качестве хорошего специалиста по выводу игроков на новый уровень, подходит к данной роли как никто другой.

«Хотим на своей базе игроков идти за Кубком Гагарина». Первое интервью Кудашова в «Динамо» Новый главный тренер москвичей рассказал о задачах от руководства, контракте Шипачёва и развитии молодёжи.

При нём в «Атланте» заиграли Ярослав Дыбленко, Сергей Шмелёв и Александр Кадейкин, в Ярославле определённого прогресса добились Рушан Рафиков, Павел Красковский и Егор Коршков, а в СКА начала раскрываться тройка Ивана Морозова. В новом сезоне Кудашову придётся работать с главными действующими лицами нынешнего МХК «Динамо».

При этом делать ставку исключительно на своих молодых воспитанников, как многим болельщикам «Динамо» могло показаться из публичных заявлений, никто не собирается. Говорит об этом и заключение нового трёхлетнего контракта с капитаном команды Вадимом Шипачёвым. Без опытных игроков и сильных иностранцев добиваться результата невозможно. «Золотой» капитан московского «Динамо» наконец-то вернулся в клуб в новом качестве, и следить за его работой в следующем сезоне будет очень интересно.