Главный тренер «Динамо» Кудашов прокомментировал первый лагерь развития клуба

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги первого лагеря развития клуба для молодых игроков. Он состоялся с 1 по 9 июля на базе в Новогорске.
«В начале мая мы разослали игрокам план индивидуальной подготовки к сборам, а ближе к окончанию из отпуска пригласили ряд молодых игроков в лагерь развития, который на высоком уровне провёл квалифицированный специалист Александр Томилов.
Я наблюдал за работой команды, и многое увиденное оставило положительный след. Ещё более приятным стал тот факт, что очень много игроков из команды мастеров наравне с молодыми игроками работали над своим мастерством. Уверен, что в будущем подобные лагеря станут неотъемлемой частью работы нашего клуба в межсезонье», — приводит слова Кудашова официальный сайт «Динамо».
- 11 июля 2021
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