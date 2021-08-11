«Он был моложе, так что ему пришлось стать вратарём». Умер легендарный Тони Эспозито

Печальные известия пришли прошедшей ночью из Северной Америки. После непродолжительной борьбы с раком поджелудочной железы в возрасте 78 лет скончался брат легендарного нападающего Фила Эспозито – не менее легендарный вратарь Тони Эспозито, обладатель «Колдер Трофи», трижды лучший вратарь Национальной хоккейной лиги, а также член Зала хоккейной славы.

Соболезнования родным и близким Тони Эспозито выразил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн: «Национальная хоккейная лига, клуб «Чикаго Блэкхоукс» и город Чикаго в лице Тони Эспозито сегодня потеряли любимого всеми члена хоккейной семьи. Начиная с первого дня, когда он в 1960-х годах только появился в Городе Ветров, и в течение всей своей блестящей карьеры, будучи легендой клуба на протяжении десятилетий, Тони оставил неизгладимый след как в жизни команды, так и города. Помимо индивидуальных достижений, к которым можно отнести призы Колдера, Везина, приглашения на «Матчи звезд» и включение в Зал славы, его неповторимый стиль, харизма и характер помогли ему завоевать сердца болельщиков не только в Чикаго, но и во всей НХЛ. Тони был настоящим бойцом, гордившимся, что его игра доставляет удовольствие зрителям, что проявилось не только в том, что он стал одним из пионеров стиля «баттерфляй», но и в манере его общения с любителями хоккея в разных городах лиги. Он является одним из лучших послов нашего вида спорта, и хоккею будет не хватать его. НХЛ выражает глубочайшие соболезнования его жене Мэрилин, сыновьям Марку (Киму) и Джейсону, а также внучкам Лорен и Кэмрин», — приводит слова Беттмэна официальный русскоязычный сайт НХЛ.

«Он был моложе, так что ему пришлось стать вратарём»

Именно так старший брат Тони Фил объяснял, почему будущая легенда НХЛ оказалась на позиции голкипера. Однако путь Эспозито-младшего к главной лиге мира был куда более долгим – Тони дебютировал в НХЛ 29 ноября 1968 года, когда Фил, родившийся чуть более чем на год раньше, уже не первый сезон блистал на больших аренах. Всё это время легендарный вратарь получал высшее образование, играя в студенческих лигах, а после, став профессиональным хоккеистом, провёл два года в низших дивизионах, выступая в Западной хоккейной лиге за «Ванкувер Кэнакс» — предшественников сегодняшних «косаток» — и в Центральной хоккейной лиге за «Хьюстон Аполлос».

Лишь перед сезоном-1968/1969 Тони оказался в «Монреале», где и дебютировал, пропустив две шайбы после шести бросков в матче с «Окленд Силз», завершившемся поражением «Канадиенс» со счётом 4:5. А уже 5 декабря Эспозито впервые вышел в основном составе, и соперником «хабс» в той игре стал «Бостон», за который выступал его старший брат Фил! Первая встреча братьев завершилась со счётом 2:2, и именно Эспозито-нападающий дважды огорчил Эспозито-вратаря.

Тони отыграл 13 матчей за «Монреаль» в регулярке, после чего в качестве запасного голкипера провёл победный для «Канадиенс» плей-офф Кубка Стэнли. По окончании сезона «хабс» не стали защищать Эспозито перед внутрилиговым драфтом (был распространён в эпоху расширения НХЛ – каждый клуб имел право защитить 14 полевых игроков и двух голкиперов), и за $ 25 тыс. его приобрёл «Чикаго Блэк Хоукс» (в 1986 году название примет современный вид).

Легенда «Чикаго»

На следующий сезон после дебюта Тони оказался в клубе, в котором путь в НХЛ начинал его брат Фил. Правда, поиграть в составе «Блэк Хоукс» вместе им не удалось – Эспозито-старший был обменян в «Бостон» за два года до прихода вратаря. Тем не менее Тони было суждено стать для «ястребов» одной из главных фигур в истории клуба. Средства, потраченные «Чикаго» на приобретение голкипера, сполна окупились уже в первом сезоне. В регулярке Эспозито одержал 38 побед в 63 матчах и провёл 15 сухих матчей – этот рекорд держится до сих пор! Такое выступление крайне высоко оценили в лиге, и по итогам чемпионата Тони удостоился «Колдера», «Везины» и едва не завоевал «Харт», уступив Бобби Орру.

Игра Эспозито отразилась и на команде. Провалившиеся за год до прихода Тони «ястребы» выиграли Президентский кубок, вернулись в плей-офф и дошли до полуфинала, где всухую уступили «Бостону». Год спустя «Блэк Хоукс» дошли уже до решающей серии, где в семи матчах также проиграли, но на этот раз бывшей команде Эспозито — «Монреалю». Такая же участь постигнет «Чикаго» и через два года, однако там «Канадиенс» для завоевания титула понадобится на одну встречу меньше.

Фото: Bill Smith/NHLI via Getty Images

Увы, голкиперу этот трофей так и не достанется. Финал 1973 года стал для Тони последним в карьере, но за все 14 лет, что он провёл в свитере «Чикаго», «ястребы» ни разу не пропускали плей-офф.

Личных достижений у Эспозито было куда больше. Помимо двух трофеев в дебютном сезоне, он ещё дважды удостоился «Везины», а также неоднократно принимал участие в Матчах звёзд. За карьеру в составе «Блэк Хоукс» он выиграл 418 матчей, из которых 74 провёл всухую – оба этих показателя до сих пор являются рекордными для клуба, что, без сомнения, даёт полное право назвать Тони Эспозито легендой «Чикаго».

Суперсерия-72 и Кубок Канады

Международная карьера Эспозито была далеко не такой яркой, как клубная, однако и здесь у него получилось попасть в историю. Легендарная Суперсерия-72 прошла при непосредственном участии Тони: хоть он изначально и не был основным вратарём, впоследствии он занял место в воротах в четырёх матчах, два из которых завершились победой канадцев, а ещё один закончился с ничейным результатом. Эспозито стал лучшим голкипером Суперсерии по проценту отражённых бросков и коэффициенту надёжности, обойдя и Владислава Третьяка, и Кена Драйдена.

В составе сборной Канады Тони также выступил на чемпионате мира – 1977, на котором «кленовые листья» уступили в матче за бронзу, а спустя четыре года, получив гражданство США, уже в свитере «звёздно-полосатых» отыграл на Кубке Канады, где американцы также не добрались до медалей.

После карьеры

Эспозито-младший завершил карьеру в 1984 году, а уже четыре года спустя присоединился к Филу в Зале хоккейной славы. Тогда же «Чикаго» вывел из обращения 35-й номер – уникальный для тех времён, — под которым выступал Тони.

Вся хоккейная деятельность Эспозито младшего по окончании карьеры была связана не с темеи клубами, за которые он выступал – сперва он находился в роли генменеджера «Питтсбурга», а затем, оказав брату помощь в основании «Тампа-Бэй Лайтнинг», проработал там скаутом до 1998 года.



В 2017 году Тони Эспозито занял 79-е место в списке 100 лучших игроков НХЛ, а два года спустя вместе с братом вышел на лёд в свитерах «Чикаго».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Чикаго».