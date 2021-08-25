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Где играют бывшие звёзды и легионеры из КХЛ: Доус, Гудачек, Азеведу

Заработали, наигрались и уехали. Куда подались бывшие звёздные легионеры из КХЛ?
Екатерина Василевич
Где играют бывшие звёзды и легионеры из КХЛ
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Ещё недавно они были визитными карточками клубов, а теперь по разным причинам играют в других лигах.

За прошедшее межсезонье клубы КХЛ неплохо поменяли свои легионерские бригады. Почти полностью сменились иностранцы в «Амуре», серьёзная перестановка произошла в «Сибири», а из «Спартака» уехал Юлиус Гудачек. Куда теперь отправились легионеры, которые ещё совсем недавно разрывали КХЛ? Мы сделали для вас подборку игроков, про которых вы точно слышали, но которые как-то потерялись за это межсезонье.

Джастин Азеведу

В прошлом декабре всех потрясло неожиданное заявление из Казани: Джастин Азеведу уехал на родину и больше не сыграет за «Ак Барс». За его спиной целых 8 сезонов в КХЛ, и 7 из них Азеведу провёл в казанской команде. Всего в активе канадца 490 игр. Джастин уехал из «Ак Барса» по «психологической причине», она же депрессия. В России действительно переоценивают в этом плане тех, кто слишком много зарабатывает. Мол, если у человека много денег, то уныние ему чуждо, хоть ковид за окном, хоть Татарстан. Но, как говорили древние, «не в деньгах счастье». Отдохнув полгодика на родной земле в Канаде, нападающий решил продолжить карьеру в Швейцарии, а именно превратиться из «барсика» во «льва» и перейти в «Цюрих Лайонс».

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Найджел Доус

Легенда сразу нескольких команд КХЛ тоже не нашёл нового места ни в России, ни в Казахстане. По сути, уход Доуса — это уход целой эпохи нашей лиги. Доус — это первый хоккеист, сделавший 11 хет-триков в КХЛ и забросивший более четырёх шайб в одном матче плей-офф, это один из лучших снайперов-легионеров в истории и это целые 608 игр в КХЛ. Легионеры не так часто становятся капитанами команд, где преобладают игроки из СНГ. А Доус за свою карьеру в КХЛ капитанил сразу в двух командах: в «Барысе» и «Автомобилисте». Его можно назвать самым успешным легионером в истории лиги. Он уехал, оставив серьёзный след в истории. В элитный чемпионат Доус попасть не смог, но в полумёртвом DEL оказался в неплохой команде. Восьмикратный чемпион Германии «Адлер Мангейм» выиграл в это межсезонье приз в виде Найджела Доуса. И пока что Найджел неплохо забивает в предсезонных играх своим яростным броском.

Мэтью Майоне

Майоне не только лицо рижского «Динамо» последних лет, но ещё и легенда «Матча звёзд — 2018». И как-то незаметно защитник пропал с радаров КХЛ после окончания сезона для Риги. А ведь однажды, придя из финской лиги, он подарил КХЛ одного из самых результативных защитников и определённо стал легендой своей команды. В сезоне-2018/2019 Майоне набрал 46 (11+35) очков за 56 матчей и получил вызов на «Матч всех звёзд». Потом пошла беготня с клубами: после удачного сезона Майоне отправился в «Куньлунь», потом в минское «Динамо», но, нигде серьёзно не преуспев, вернулся на свою КХЛьную родину — в «Динамо» Рига. После прошлого сезона Майоне поехал в многострадальную лигу Германии, одну из самых слабых в Европе. За мюнхенский «Ред Булл» он провёл 17 матчей, даже поиграл в плей-офф. Теперь канадец оказался в самом неожиданном для себя и всех нас месте: итальянский клуб «Больцано» подписал контракт с Майоне на один год.

Фото: photo.khl.ru

Юлиус Гудачек

Основатель «Гуда-шоу» пока тоже не нашёл нового места в хоккейном мире. Один из самых популярных голкиперов КХЛ покинул «Спартак» в конце прошлого сезона. За его спиной четыре сезона в России и три из них — в составе красно-белых. Не раз мы видели его и в играх за сборную, и прошлый чемпионат мира — не исключение. Но после турнира Гудачек заявил, что карьеру в сборной он завершил. Теперь вратарь с правым хватом, вероятнее всего, тихо-мирно обустроится в Европе. Были слухи, что он может оказаться в шведском «Лександе». Выбор нового места для Гудачека важен: скоро в семье родится третий ребёнок и Юлиус хочет быть поближе к семье. Сейчас он тренируется с командой «Спишска-Нова-Вес» в родной Словакии. Но тренируется, скорее, для того, чтобы не растерять былые кондиции: тренировать себя самому всегда сложнее, чем тренироваться с другими. В клубе признают, что Гудачек, скорее, показывает мастер-классы коллегам, чем тренируется для последующей игры в клубе.

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Юусо Пуустинен

Короткая, но яркая карьера в КХЛ. Несколько лет назад лучшего снайпера лиги привёз в КХЛ «Нефтехимик». В первый же год Юусо вырвался в топ снайперов лиги, получил вызов на «Матч всех звёзд» и стал там ещё популярнее благодаря Дарье Мироновой. На следующий сезон-2019/2020 приехал в «Сибирь» вместе со своим напарником Микаэлем Руохомаа. На пару они сняли проклятие «девятки» с «Сибири» и вывели её в долгожданный плей-офф, где без особых проблем прошли «Автомобилист». В прошедшем сезоне игрок едва не побил многолетний снайперский рекорд новосибирского клуба. Не хватило четырёх шайб, чтобы повторить рекорд Евгения Лапина. Конец сезона получился уж очень скомканным — несколько травм подряд. А по ходу сезона начал проявляться и возраст: точные броски уже не могли покрыть очень маленькую скорость финна. Плюс сказался ковид, который половина команды подхватила перед началом сезона. И «Сибирь» приняла решение не продлевать контракт со своей главной легионерской надеждой последних лет. Финн подписал контракт с клубом «Эребру» из Швеции.

Фото: hcsibir.ru

Братья Зогорна

Томаш и Гинек Зогорна — самые популярные легионеры «Амура» прошлых лет. Томаш провёл в составе «тигров» целых шесть лет, его брат — два года. За несколько лет Томаш один раз сумел привести команду из Хабаровска к плей-офф, что неплохое достижение для легионера с Дальнего Востока. А вот Гинек не испытал счастья сыграть в российских матчах на вылет. Зато оба брата регулярно играют за национальные команды. Прошлый сезон Томаш толком не закончил: рождение ребёнка заставило его досрочно покинуть Хабаровск. Теперь же оба чеха уехали в Европу — и опять в один клуб. Новым домом братьев стал «Оскарсхамн», и теперь «братская связь» будет покорять шведскую лигу. Кстати, на предсезонке эти ребята уже успели оформить гол в ворота команды Юусо Пуустинена «Эребру».

Юусо Хиетанен

Ещё один ветеран лиги — Юусо Хиетанен. Защитник с правым хватом отправился из московского «Динамо» прямиком в Швейцарию. Но не в прекрасный Цюрих или в Альпы, а в деревушку Амбри. Именно там расположен его новый клуб «Амбри-Пиотта». Сейчас финну уже 36 лет, солидный возраст для легионера. За спиной — 10 лет в КХЛ. Настолько ли всё плохо, что пришлось менять КХЛ на аж швейцарскую лигу? В рейтинге бомбардиров-защитников прошлой регулярки Хиетанен занял 15-е место, имея при этом неплохой коэффициент полезности. Но даже имея хорошие показатели, относительно сезона-2019/2020 результативность финна всё же ухудшилась. Многое сыграл и возраст: если для «Динамо» игрок (пускай и проверенный) уже непригоден, то другие клубы просто не рискнули взять настолько немолодого хоккеиста, несмотря на огромный опыт.

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