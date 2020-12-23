Азеведо неожиданно (депрессия) уезжает из КХЛ. Он должен был стать легендой «Ак Барса»

Легионеры в КХЛ — товар скоропортящийся. Обычно иностранцы не задерживаются в одном клубе дольше, чем на 2-3 сезона. Да и в целом срок годности у 90% ребят с неправильным паспортом, прямо скажем, небольшой: одни спустя некоторое время теряют мотивацию и перестают быть лидерами, делающими разницу, другие — уезжают на повышение в Северную Америку, третьи — не готовы надолго оставаться в далёкой и чужой России. Легионеров, чей свитер потенциально можно повесить под своды арены, в наших клубах, действительно, можно пересчитать по пальцам одной руки. И с каждым сезоном таких людей в КХЛ становится всё меньше.

Швед Стаффан Кронвалль, отпахавший в «Локомотиве» чрезвычайно долгие, по кахаэловским меркам, 8 лет, этой весной вышел на пенсию и чуть позже снова вернулся в Ярославль, но уже в статусе тренера-селекционера. Незаменимый боец невидимого фронта и один из лучших оборонительных центров КХЛ Ярно Коскиранта, несмотря на предложение продлить контракт, после 5 лет в Санкт-Петербурге вернулся в родную Финляндию. Рыжебородый кудесник Линус Умарк за тот же срок стал в Башкирии первым человеком республики, но ещё до окончания контракта предпочёл бесконечной погоне за Кубком Гагарина спокойную и размеренную Швейцарию. Почти наверняка через несколько месяцев отправится в страну сыров и шоколада и чех Якуб Коварж, казавшийся вросшим в столицу Урала.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Получается, что единственным долгоиграющим легионером, который гарантировано продолжит играть в КХЛ в следующем остаётся другой импортный уфимец Теэму Хартикайнен: башкирский финн за 7 лет в России не сумел выучить русский язык, но всё равно стал в Уфе родным, а весной подписал новый двухлетний контракт с «Салаватом» и сейчас в звене с Манниненом и Гранлундом идёт на лучший сезон в карьере. Кажется, если и есть пухляш круче танцора из клипа Little Big, то это Харти.

Настоящий вожак и батыр «Салавата» – Хартикайнен. Потеря Умарка уже не станет катастрофой Легенда Уфы остаётся в столице Башкирии и станет самым долгоиграющим легионером в КХЛ.

Впрочем, у «любимых» соседей из «Ак Барса» тоже есть свой русифицированный татарин. Антагонизм двух республик даже в таких мелочах. Однако чумовой португальский малыш Ази, за долгие 6 лет сроднившийся с Казанью, с вероятностью 100% покидает столицу Татарстана и делает это максимально странно.

Квартальнов: ситуация с Азеведу? Ждите официальной информации от клуба

Фото: photo.khl.ru

Ещё месяц назад абсолютно ничего не предвещало ухода лучшего легионера в истории «Ак Барса». Весной канадец продлил контракт ещё на один сезон и был доволен новым соглашением: зарплата Азеведо упала со 105 до 85 млн рублей, но после введения потолка зарплат Джастин стал самым высокооплачиваемым хоккеистом Дмитрия Квартальнова. Что до игры хэдлайнера «Ак Барса», то в этой «регулярке» он выглядел немного потерянным, даже несмотря на то, что регулярно набирал очки. В матчах с топ-клубами Азеведо в этом сезоне всё чаще уходил в тень новичков Стефана да Косты и Найджела Доуса, которые подвинули Джастина во вторую спецбригаду большинства и попрощался со статусом первого нападающего «Ак Барса».

Тем не менее, в одного из своих лидеров Дмитрий Квартальнов верил и предпосылок к тому, что Азеведо в начале декабря уедет домой, действительно, не было: «Ак Барс» весь сезон уверенно идёт на первом месте Востока, Азеведо шёл по графику 0.7 очка за игру. Какие тут могут проблемы? Однако в начале декабря 32-летний нападающий, который практически не попадал в излюбленную Квартальновым ротацию, пропустил матч против «Авангарда», а рулевой «Ак Барса» объяснил отсутствие Азеведо травмой. Тем не менее, через пару дней появилась информация, что казанцы отпустили Джастина на две недели домой по семейным обстоятельствам. Что же произошло с нападающим?



По информации коллег из казанского «Бизнес-Онлайн», отъезд Азеведо связан с его эмоциональным состоянием на фоне семейных проблем. Чуть позже выяснилось, что жена Джастина беременна и ждёт второго ребёнка в Канаде, а сам хоккеист решил, что не может пропустить их и должен в этот момент быть рядом с семьей. Ситуация, в общем-то, достаточно распространённая. Вряд ли Дмитрий Квартальнов и Рафик Якубов обрадовались незапланированному отъезду одного из легионеров, но зато клуб показал человеческое лицо и вошёл в положение. В конце концов, своей игрой за все эти 6 лет канадец, приносивший «Ак Барсу» Кубок Гагарина и нёс золотые яйца заслужил немного особого отношения к себе и двухнедельный отпуск во время «регулярки».

Фото: photo.khl.ru

Здесь можно вспомнить, как несколько лет назад незадолго до плей-офф генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский отпускал на родину сибирского финна Йонаса Энлунда, у которого серьёзно заболела двухлетняя дочь. Тогда Энлунд решил все семейные проблемы, вернулся в Новосибирск с лёгкой душой и помог «Сибири» выиграть бронзовые медали, сполна отблагодарив клуб за человеческое отношение к себе. За то, что «Ак Барс» не стал идти на конфликт с захандрившим Азеведо, казанцам точно зачтётся плюсик в карму. Тем более, что болельщики поддержали решение клуба.



«Обстоятельства бывают разные. И если ситуация требует, клуб обычно идёт игроку навстречу и отпускает его к родным. Это абсолютно нормальное решение. Ну пропустит Азеведо в декабре две недели. И что? Для Казани сейчас важнее всего, чтобы их ведущие игроки к плей-офф подошли в оптимальном состоянии. В том числе и психологическом.



А если у игрока в семье проблемы, и у него голова не хоккеем, а другими заботами загружена, какая от него отдача на льду? Другое дело, если Джастин их решит, вернется мотивированным, сконцентрированным на игре. Более того, оценит отношение клуба. После такого игроки с удвоенной энергией в матчах выкладываются», — положительно оценил решение «Ак Барса» Леонид Вайсфельд.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Только две недели прошли, а Азеведо в расположение «Ак Барса» так и не вернулся. И, если верить казанским коллегам, то причиной затянувшегося отдыха стало ухудшение психологического состояния на фоне сотрясения мозга, полученного ещё осенью. При этом, как отмечает «Бизнес-Онлайн», никакого подтверждённого в России диагноза у него нет, а все выводы о связи депрессии с травмой сделаны уже в Канаде. И сейчас Азеведо уверяет, что посещает психотерапевта и не сможет доиграть нынешний сезон, т. к. не способен отныне думать о хоккее и хочет все время проводить только с семьёй.



На данный момент «Ак Барс», как и сам хоккеист, сложившуюся ситуацию никак не комментируют, но уже железобетонно можно сказать, что Азеведо в Казань не вернётся. По нашей информации, совсем скоро «барсы» объявят о подписании нападающего Харри Песонена. Приобретение ещё одного легионера лучше всего подтверждает слух о скором расставание с Азеведо, который, по некоторым данным, получил зарплату за декабрь, не сыграв ни одного матча за месяц, а сейчас планирует стрясти с «Ак Барса» ещё 8.5 млн рублей за январь.

Фото: photo.khl.ru

Так или иначе, расставание малыша Ази с «Ак Барсом» уже неизбежно и это должно было когда-нибудь произойти. Как выяснилось на этой неделе, ничто не вечно. Даже Дом-2. За 6 полных сезонов в Казани канадец с португальскими корнями выиграл Кубок Гагарина и четырежды становился лучшим бомбардиром «Ак Барса», а в чемпионский год стал первым иностранцем, признанным MVP плей-офф. За 12 лет существования КХЛ в Казани сыграло много классных легионеров. Здесь до сих пор с теплотой вспоминают голкипера Петри Веханена и его соотечественников Янне Песонена и Яркко Иммонена, поносят ЦСКА за уход чеха Иржи Секача и следят за шведом Андерсом Нильссоном. Но никто из них не задерживался на родине чак-чака так долго и не играл так ярко, как Азеведо. Так ли должны расстаться «Ак Барс» и его лучший легионер в истории? Очень сомневаемся.

В идеальном мире Азеведо должен был покидать Казань после того, как «Ак Барс» с Квартальновым поднимет свой четвёртый Кубок Гагарина, а босс казанцев Рафик Якубов и глава республики подарят легендарному нападающему «Золотой эчпочмак» или другой приз, которые придумают местные SMMщики. И это не говоря о том, что форвард наиграл на увековечивание своей фамилии под сводами Татнефть-Арены и должен был встать в ряд с Морозовым, Абрамовым, Якубовым и другими легендами «Ак Барса». Но вместо этого Джастин решил уйти по-английски, оставил команду без равноценной замены и рискует лишиться всех почестей. Предателем Азеведо назовут немногие, но осадочек от такого фортеля у большинства точно останется. Каким запомнят в Казани малыша Ази.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном канале КХЛ в YouTube.

Прежде всего, действительно, эталонным легионером без слабых мест. Азеведо всегда комфортно чувствовал себя как на фланге, так и на родной позиции в центре. Примечательно, что на протяжении всех сезонов в Казани, Джастин роскошно играл на точке, а его процент выигранных вбрасываний всегда находился в районе 60% — цифры просто потрясающие.



Пожалуй, слишком явно превалирует над всеми остальными качествами у Азеведо только скорость, но в целом — это нападающий, который умеет всё. Не повезло канадо-португальскому татарину только с габаритами, из-за которых у него и не получилось пробиться в НХЛ. Это сейчас за океаном перестали относиться к малышам с предубеждением и ставить на хоккеистах с небольшим ростом крест ещё до драфта, но до начала 2010-ых всех 90% коротышей отправляли в Европу. Если вы, конечно, не Мартен Сен-Луи или Брайан Джионта. С габаритами Азеведо может быть и не повезло, но даже со своими 170 сантиметрами ростами он никогда не был игроком чистого льда и не самоустранялся от игры в тело.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном канале КХЛ в YouTube.

Насколько Азеведо любили партнёры по «Ак Барсу», настолько же ненавидели соперники. Джастин не только может убежать от кого угодно, но и залезть под кожу. При этом горячий португальский парень никогда не прятался от драк за спины партнёров, а частенько скидывал краги и даже мог «накидать» сопернику крупнее себя. Проблем с мужским началом у Азеведо точно не было.

Фото: photo.khl.ru

Запомнится Азеведо не только как ярчайший легионер «Ак Барса», но и как один из лучших легионеров в истории КХЛ в целом. В Казани юркий центр оказался в далёком 2014-ом после того, как на своих плечах дотащил «Лев» до финала Кубка Гагарина и чуть было не сделал неофициальную сборную Европу первой иностранной командой, выигравшей главный трофей лиги. И, после окончания пражской сказки и переезда в Казань, у Азеведо не было ни одного провального сезона за «Ак Барс». Если когда-нибудь в КХЛ сподобятся на создание своего зала славы, то кто как не малыш Ази должен быть там? Жаль, что до юбилейного 400 матча в лиге Джастину не хватает всего одной игры. Судя по поведению канадца, сейчас он не намерен возвращаться не только в Казань, но и в лигу, где стал звездой.