Месяц до старта сезона, а они без работы. 10 самых известных свободных агентов КХЛ

Сегодня в Сочи стартует первый летний турнир, а это значит, что межсезонье КХЛ переходит в финальную стадию. Почти все команды укомплектовали свои составы, однако на российском рынке до сих пор остаются свободные агенты, не подписавшие пока контракты на следующий сезон. Рассказываем о самых известных из них.

Дамир Жафяров

После лучшего сезона в карьере никак не может определиться со своим будущим лидер «Торпедо» Дамир Жафяров. Уже второе лето подряд агент хоккеиста Шуми Бабаев обещает устроить своего клиента в НХЛ, но, судя по всему, особого спроса на Жафярова за океаном нет. Год назад Дамир тянул до 25 августа и только после разговора с губернатором Нижегородской области всё-таки подписал новый контракт с «Торпедо». А как будет сейчас?



Думаю, шансы снова остаться в городе на Волге у Жафярова невелики, хоть правами на игрока и владеет «Торпедо». После по-настоящему мощного сезона (Жафяров стал третьим бомбардиром во всей КХЛ) Дамиру нужно расти в статусе. Поэтому полагаю, что либо он всё-таки получит шанс в Америке, либо пропишется в том же СКА. У петербуржского клуба налажены рабочие отношения с Бабаевым и полно места под потолком после летней чистки платёжки.

Илья Ковальчук

Один из героев чемпионского «Авангарда» покинул «ястребов» едва ли не на следующий день после завоевания кубка, и до сих пор никаких конкретных новостей о будущем Ковальчука нет. Наверняка Илья, как и заявлял, ждёт предложений из НХЛ, но мне с трудом верится, что Кови сможет в очередной раз вернуться в лучшую лигу мира, да ещё и в клуб-претендент, ведь мечта россиянина — Кубок Стэнли.



Скорее, вопрос останется подвешенным до конца августа или даже до осени, а затем уже Ковальчук, который не выглядит уставшим от хоккея, подпишет новый контракт в России. И далеко не факт, что это будет родной «Спартак».

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Павел Дацюк

43-летний Дацюк формально является неограниченно свободным агентом, но понятно, что если Павел Валерьевич решит продолжить карьеру, то это будет только «Автомобилист». Недавно Волшебник обратился к болельщикам екатеринбургской команды и объяснил, как он видит своё ближайшее будущее.

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Евгений Артюхин

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

У 38-летнего Артюхина 8 очков за два последних сезона в «Витязе», в последнем чемпионате он просел и в силовой борьбе, поэтому неудивительно, что в Подольске не стали предлагать новый контракт Евгению. Вроде бы Артюхин пока не собирается завершать карьеру, но трудно представить, кто из клубов КХЛ решит сделать ему предложение.

Александр Сёмин

Один из самых техничных, креативных и нестандартных игроков КХЛ покинул «Витязь», где три года назад сумел перезапустить карьеру, и пока находится без клуба и конкретных предложений. В хоккейном интеллекте и умелых руках 35-летнего Сёмина вряд ли кто-то сомневается, вот только фирменные вальяжность и леность Александра, только усугубляющиеся с возрастом, отпугивают многих потенциальных кандидатов.



Зная лёгкое отношение Сёмина к жизни, нетрудно предположить, что остервенело искать работу и играть абы где Александр точно не будет. Если он не получит достойных или интересных предложений, то просто завершит карьеру.

Денис Паршин

Паршин уже достаточно давно не котируется на уровне топ-клубов КХЛ, а между тем Денису только 35 лет, и он по-прежнему способен забивать 10+ голов за сезон и набирать более 20 очков. В прошлом чемпионате Паршин был одним из лучших хоккеистов аутсайдера из Риги, однако в межсезонье на Дениса пока нет спроса. Думаю, что опытный форвард с хорошим броском и весьма креативным мышлением ещё найдёт команду в КХЛ, но, вероятно, это произойдёт уже по ходу сезона, когда Паршина будут держать в уме как недорогого джокера, способного разнообразить атаку.

Антон Белов

Белов, отдавший СКА семь лет карьеры, этим летом был списан из Санкт-Петербурга по возрасту. Сообщалось, что главным претендентом на Антона является «Салават Юлаев», где взяли моду коллекционировать защитников, которым прилично за 30 лет, но сделка не состоялась. Не перешёл Белов и в какой-либо другой клуб КХЛ (хотя спрос на него существовал), и за месяц до старта чемпионата Антон пребывает в статусе свободного агента.



Вероятно, к кандидатуре Белова ещё обязательно кто-нибудь вернётся после предсезонных матчей, но не удивлюсь, если в результате россиянин продолжит карьеру в Европе.

Юлиус Гудачек

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Эпатажный словацкий голкипер, полюбившийся фанатам «Спартака» за местами вдохновенную игру и «Гуда-шоу» после побед, покинул красно-белых ещё в начале мая, но с тех пор Юлиус так и не нашёл новую команду. В КХЛ уже везде, где хотели, сделали ставку на иностранных голкиперов, поэтому высока вероятность, что 32-летний Гудачек уедет доигрывать в Европу.

Максим Майоров

Незаменимый в своё время ролевик-чернорабочий Майоров серьёзно сдал ещё в позапрошлом сезоне, потерял место в «Салавате», а в минувшем чемпионате не смог нормально перезагрузить карьеру в «Спартаке» и «Тракторе».



Сейчас на Максима вряд ли есть спрос в КХЛ, так что следует ждать 32-летнего форварда на просторах Высшей лиги.

Максим Шалунов

Шалунов — пожалуй, главный свободный агент межсезонья, даже несмотря на провальный ЧМ-2021. Но пока Шуми Бабаев планирует увезти Максима за океан, время работает не на игрока, вынужденного за месяц до старта чемпионата оставаться без клуба. В КХЛ Шалунова готовы хоть сейчас подписать в ЦСКА, СКА, «Локомотиве», но Максим не спешит выбирать синицу в руках, заглядываясь на неопределённые очертания заокеанского журавля в небе.

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Возможно, хоккеист прав, до последнего веря в мечту, но мне кажется, что если бы в НХЛ реально кто-то хотел видеть его в составе, то сделка бы уже состоялась. А так всё напоминает ситуацию с Бурдасовым, который в своё время ждал всё лето, но добился только просмотрового контракта с «Эдмонтоном» и осенью всё равно осел в России.