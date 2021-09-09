«Салават» — единоличный лидер КХЛ! Уфу критиковали, что у неё очень возрастной состав

Наверное, даже самые смелые прогнозисты не смогли предположить, что «Салават Юлаев» и «Спартак» подойдут к отчётному противостоянию в качестве лидеров своих конференций. Команда Томи Лямся, которую многие критиковали за комплектацию «сбитыми лётчиками», выиграла все три встречи в основное время, забросив соперникам в общей сложности 16 (!) шайб.

После трёх игр нападающие Николай Кулёмин, Александр Кадейкин и Маркус Гранлунд набрали по пять очков за результативность: Кулёмин забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу, у Кадейкина «2+3», на счету Гранлунда «1+4».

Попадало под критику и новое руководство «Спартака», но красно-белые, как и уфимцы, пока идут со 100-процентным результатом. Да, «Витязь» удалось переиграть только в овертайме, но свои два очка спартаковцы всё равно забрали. «Спартак» впервые с сезона-2009/2010 стартовал с трёх побед подряд, а шайбы шведского форварда Эмиля Петтерссона становились победными во всех трёх матчах москвичей в нынешнем сезоне. Совпадение? Вряд ли. Скорее удачная селекция и грамотный подбор игроков.

Юлаевцев вывел на лёд капитан команды Григорий Панин, у которого под глазом светился огромный синяк. В прошлой игре с «Магниткой» защитник подрался с форвардом уральцев Джошем Карри. Драка дала о себе знать.

Ни Панин, ни его партнёры по амплуа не помогли уфимцам не пропустить в первом периоде матча со «Спартаком». «Спартак» воспользовался провалом в уфимской обороне. Гости убежали в контратаку «два в одного», Петтерссон от правого борта выполнил удобную передачу на дальнюю штангу, а капитан москвичей Широков мастерски замкнул эту атаку. Петтерссон, к слову, набирает очки четыре матча подряд (3, 3+1).

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Дважды в первой двадцатиминутке гости играли в меньшинстве, но оба раза отбились. 80% – именно такой показатель заработал «Спартак» в нынешнем сезоне, нейтрализуя большинство соперников. Очень достойный показатель.

Во втором отрезке встречи привет своей бывшей команде передал защитник Андрей Зубарев. В межсезонье спартаковцы отказались от ветерана, в результате чего его приютил родной «Салават» – Андрей является уроженцем Уфы.

Уфа, называя вещи своими именами, прибавила и заслуженно сравняла счёт. Уфимцы выиграли вбрасывание в чужой зоне, Зубарев от левого борта попробовал прострелить на дальнюю штангу, где дежурил Тихонов, а шайба от клюшки спартаковского защитника Никишина юркнула в ворота Красикова. Да, в какой-то степени «Спартаку» не повезло, но «Салават» на этот гол наиграл.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Казалось, что на второй перерыв команды уйдут при равном счёте, но за секунду до сирены отличился Шмелёв, набирающий очки, как и Петтерссон, четыре матча подряд (4, 2+2). Кадейкин (шесть, включая прошлый сезон, матчей подряд с очками (9, 3+6) от левого борта сделал аккуратную передачу на пятак, где Сергей с двух попыток направил шайбу в ворота мимо голкипера.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

В третьем периоде чудеса реакции демонстрировал вратарь «Спартака» Алексей Красиков, а вот у Метсолы работы было гораздо меньше. 2:1 – с таким счётом «Салават Юлаев» выиграл четвёртый матч подряд на старте сезона, став с восемью очками единоличным лидером КХЛ. Уфу критиковали, что у неё очень возрастной состав, но где сейчас эти критики?