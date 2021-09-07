«Салават» накидал «Магнитке» семь шайб! Уфа начала сезон КХЛ так, что её уже боятся

Прошло уже три года с тех пор, как КХЛ вновь стала проводить игры 7 сентября. Семь лет лига приходила в себя после шокирующей катастрофы, унёсшей жизни игроков, тренерского штаба и персонала ярославского «Локомотива» и экипажа самолёта Як-42, за исключением бортинженера Александра Сизова, прежде чем организовать первый матч в эту трагическую дату. В тот день, 7 сентября 2011 года, состоялось сразу семь встреч регулярного чемпионата.

Решение КХЛ снова проводить матчи в День памяти «Локомотива» и сегодня вызывает споры среди болельщиков. Одни считают, что в такой день не может быть места празднику хоккея и веселья, другие – что прийти на стадион и вспомнить о погибших игроках вместе будет лучшим жестом.

Тем не менее факт остаётся фактом – 7 сентября в Континентальной хоккейной лиге вновь проводятся игры, и впервые за 10 лет со дня трагедии в эту дату пройдёт матч «Локомотива», который примет минское «Динамо» — команду из того города, куда ярославцы отправились тем злополучным рейсом.

Игровой день же открывала встреча двух лидеров Восточной конференции – магнитогорского «Металлурга» и «Салавата Юлаева». К очной игре команды подходили с практически идентичными показателями. И «сталевары», и уфимцы на пути к сегодняшнему матчу встретились с «Автомобилистом» и «Барысом». Подопечные Ильи Воробьёва открыли сезон в Екатеринбурге убедительной победой 6:2, а затем в упорной борьбе с казахстанской командой достигли волевого результата 2:1 благодаря решающей шайбе в исполнении Андрея Чибисова, набравшего три очка в первых двух матчах, за полторы минуты до конца основного времени.

«Салават» же, напротив, не испытал особых проблем в Нур-Султане, где в составе башкирского клуба впечатляющий дебют провёл Николай Кулёмин, а вот в гостевой игре с командой Билла Питерса не без труда добыл победу со счётом 4:2.

В той игре опытный российский нападающий был уже не так заметен, зато блеснуло впервые в этом сезоне вышедшее в полном составе финское звено, каждый из игроков которого отличился результативными действиями, а Теэму Хартикайнен забросил шайбу уже в первой смене.

Новость по теме Хартикайнен забросил шайбу в своей первой смене сезона

Тренеры обеих команд внесли по несколько изменений в составы по сравнению с предыдущими матчами. В первом звене обороны «Металлурга» вместо Ярослава Хабарова появился Артём Земчёнок, а в центре четвёртого сочетания оказался Архип Неколенко, из-за чего находившийся там Данила Юров был заявлен в качестве 13-го нападающего, а Егор Коробкин и вовсе покинул заявку. Также в воротах вместо Юхо Олкинуоры снова появился Василий Кошечкин, для которого этот матч стал 700-м в КХЛ. К слову, его товарищ по команде Анатолий Никонцев сегодня провёл свою 600-ю игру в лиге.

В составе «Салавата» также произошла замена вратаря – впервые в рамке появился Александр Шарыченков, заменивший Юху Метсолу. Помимо этого, Михаил Науменков оказался в заявке вместо Евгения Лисовца и вышел в паре с Павлом Коледовым, в результате чего Шакир Мухамадуллин играл с Григорием Паниным, а Андрей Зубарев – с Евгением Бирюковым.

Начало матча предварила минута молчания в память о погибшем в 2011 году «Локомотиве», и только после этого раздался стартовый свисток.

Уфимцы начали встречу гораздо активнее. Подопечные Томи Лямси с первых секунд старались чаще соперника владеть шайбой, поэтому активно прессинговали игроков «Металлурга» — один-два игрока «Салавата» пытались накрыть хозяев в их зоне. «Сталевары» же, напротив, предпочли играть более закрыто, встречая атаки башкирской команды не раньше красной линии.

Такая тактика в итоге сыграла с магнитогорцами злую шутку – после нескольких неудачных попыток гостей расставиться в зоне атаки у них всё-таки получилось там закрепиться, что привело к голу. Бросок Коледова прошёл сильно мимо Кошечкина, но после этого игроки «Металлурга» потеряли шайбу из виду, а Николай Кулёмин – нет.

В одиночке оставшись на пятачке, 35-летний форвард подкараулил отскочивший от стекла снаряд и направил его в пустую сетку ворот бывшей команды и сегодняшнего юбиляра.

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Пропущенный гол заставил хозяев играть активнее, но эта активность конвертировалась только в три удаления, одно из которых было обоюдным.

К их облегчению «Салават» не смог реализовать две попытки игры в большинстве, а в конце первой подарил «Металлургу» возможность забить, однако потерей Александра Кадейкина в собственной зоне не смог воспользоваться Неколенко.

В следующей смене центрфорвард уфимцев мог отличиться сам, но на высоте оказался Кошечкин, сохранивший минимальное отставание к перерыву.

Во втором периоде скорости заметно возросли. Команды стали ожесточённее биться за шайбу, во многом это произошло из-за попыток «Металлурга» как можно скорее отыграться. Подопечные Ильи Воробьёва начали активно прессинговать соперника, что вылилось в более частое владение шайбой и увеличение подходов к воротам Шарыченкова. Тем не менее серьёзной угрозы эти подходы не несли.

Слишком увлёкшись атакой, «сталевары» пропустили ответный выпад «Салавата», в результате которого Алексей Пустозёров с передачи Данила Башкирова увеличил преимущество уфимцев.

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А спустя почти 10 минут третье звено «Салавата Юлаева» организовало ещё один гол. Казалось бы, бесцельный вброс шайбы в зону Михаила Науменкова должен был подбирать Линус Хультстрём. Однако швед не смог обработать шайбу, которую тут же подобрал и быстро адресовал Артёму Пименову всё тот же Башкиров. У Артёма была, казалось, целая вечность, чтобы распорядиться снарядом, но ему хватило всего доли секунды, чтобы ювелирным кистевым броском поразить ворота Кошечкина.

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Обескураженной «Магнитке» нужен был хоть какой-нибудь заряд, и она получила его в концовке второй двадцатиминутки. Нападающий хозяев Джош Карри сперва грубо толкнул на борт Джеффа Плэтта, а затем схлестнулся в драке с вступившимся за него Паниным. Капитан уфимцев пострадал куда больше – Карри разбил ему бровь.

«Металлург» мог бы куда меньше играть в меньшинстве, но после фола в исполнении Кулёмина неправильно заменили Кошечкина на пятого полевого, поэтому и концовку второго, и начало третьего периода «Салават» проводил в большинстве.

Разыграть лишнего подопечные Томи Лямси не смогли, зато отличились в неполном составе. Грубая ошибка Егора Яковлева привела к выходу Данила Башкирова «один в ноль», и тот к двум голевым передачам добавил и заброшенную шайбу.

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Казалось, что интрига в матче пропала окончательно, но хозяева всё-таки подали признаки жизни. Сперва магнитогорцы реализовали-таки удаление Шакира Мухамадуллина, причём сделали это очень курьёзно. После броска Максима Карпова шайба взмыла в воздух, а затем приземлилась на Никиту Коростелёва, от которого и отскочила в ворота.

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Сначала арбитры отменили взятие ворот, подумав, что Коростелёв сыграл головой, однако после просмотра изменили решение – шайба попала в плечо.

Прошло две с половиной минуты, и «Металлург» ещё раз отличился в большинстве. Удалением Филипа Ларсена воспользовался Брендан Лайпсик, забросивший первую шайбу в сезоне.

Однако вместо финального штурма хозяева льда пропустили ещё трижды.

Первый удар нанёс Хартикайнен, в касание замкнувший передачу Маркуса Гранлунда. Этот гол стал для Теэму 396-м набранным очком в КХЛ, что позволило ему обогнать Петри Контиолу и стать самым результативным финским игроком в истории лиги!

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Спустя две минуты уже сам Гранлунд воспользовался грубейшей ошибкой Карпова и направил шайбу в «домик» Кошечкину.

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А за минуту до конца проводивший далеко не лучший матч Александр Кадейкин установил окончательный счёт, оказавшись расторопнее всех на пятачке после передачи Кулёмина.

7:2 – в битве лидеров Востока, которая обернулась настоящим голевым изобилием. Всего «Салават» забросил 16 шайб в трёх стартовых матчах сезона и сейчас это та команда, которую больше всего боятся на Востоке. «Оценивать особо нечего. Сегодня были на полсекунды медленнее везде. Прилично по шапке получили, будем разбираться, кто в чём виноват. В чём позитив этого матча? Я не в том сейчас настроении, чтобы позитив искать», — сказал после матча Илья Воробьёв.