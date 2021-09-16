«Динамо» и «Салават» продолжают идти без потерь! Кто из лидеров оступится первым?

К началу матчей четверга в сводной таблице КХЛ сложилось двоевластие. В лидерах довольно-таки неожиданно оказались московское «Динамо» и «Салават Юлаев». На старте сезона обе команды одержали пять побед в пяти матчах, при этом все – в основное время. И те и другие одинаково много забивают и одинаково мало пропускают – до начала сегодняшних игр разница у бело-голубых была 24:8, а у уфимцев — 23:7.

И «Динамо», и «Салават», кажется, за межсезонье избавились от зависимости от одного звена. В составе москвичей главной звездой всё ещё является Вадим Шипачёв, который набрал 12 очков в пяти матчах, но теперь вторым бомбардиром команды является не кто-либо из его тройки, а игрок другого сочетания – 20-летний Дмитрий Рашевский, в последнее время выступающий с канадцами Эриком О’Деллом и Робом Клинкхаммером (или Оскаром Линдбергом, когда тот здоров). При этом у бело-голубых появился и новый снайпер – Николай Чебыкин. В прошлом сезоне он забросил всего четыре шайбы в ВХЛ, а в этом отличился уже пять раз. На хорошем ходу находится и пропустивший предыдущий чемпионат Вячеслав Войнов, набравший пять очков за три матча.

У «Салавата» же лидеры сезона-2020/2021 – финны Маркус Гранлунд, Сакари Маннинен и Теэму Хартикайнен – пока что не так выделяются на фоне остальных игроков. И дело не в том, что они стали играть хуже. Наоборот, теперь у башкирской команды результат помогают делать практически все. В отличной форме находится второе звено – Николай Кулёмин, которого многие уже успели списать со счетов, с пятью шайбами является лучшим снайпером команды; Александр Кадейкин, набравший семь очков, — лучшим бомбардиром; и Сергей Шмелёв, который успевает и забивать, и раздавать голевые передачи. Также здорово начали регулярку Джефф Плэтт и Данил Башкиров, которые помогли команде провести лучший старт в истории клуба в КХЛ.

«Динамо» едва не упустило победу в Новосибирске

Бело-голубые гостевым матчем с «Сибирью» открыли очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Москвичи сразу же создали себе проблемы, заработав два удаления за первые полторы минуты. К их счастью, новосибирцы возможностью реализовать преимущество в два игрока не смогли.

Хозяева доводили атаки до бросков гораздо чаще, впервые позволив динамовцам проверить своего голкипера Харри Сятери только на восьмой минуте, когда двухминутный штраф отбывал Никита Сетдиков.

Долгое время ни одна из команд не могла создать серьёзной угрозы, и казалось, что на перерыв они уйдут без голов. Однако при игре в формате «четыре на четыре» хозяева схватили ещё один штраф на последней минуте первого периода, и уже спустя 10 секунд Станислав Галиев с передачи Войнова пробил финского голкипера.

А уже через 17 секунд после выхода из раздевалок сам Войнов удвоил преимущество бело-голубых при игре «пять на четыре». Ещё спустя пять минут счёт стал 3:0 – очередной гол Чебыкина, который воспользовался грубой ошибкой Никиты Ефремова.

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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов сменил Сятери на Антона Красоткина, и но и тот недолго оставался «сухим», пропустив сперва от Станислава Галиева, оформившего дубль в большинстве, а в начале третьего периода — от Олега Зайцева, впервые появившегося на льду в этом сезоне.

5:0 за 16 минут до конца — «Динамо» уверенно шло к шестой победе подряд. Но «Сибирь» так просто сдаваться была не намерена. Новосибирцы нарастили обороты и заставили москвичей серьёзно понервничать. Илья Морозов, Александр Шаров, Никита Сетдиков и Денис Бодров отыграли четыре шайбы, сократив преимущество бело-голубых до минимума. У хозяев было почти полторы минуты, чтобы сравнять счёт, но «Динамо» удержало победный результат.

Подопечные Алексея Кудашова провели лучший старт в КХЛ в истории клуба, одержав шесть побед подряд. Для самого тренера это уже 22-й выигрыш кряду — ещё в бытность наставником СКА он закончил сезон-2019/2020 16 победными матчами.

«Салават» разобрался с «Куньлунем»

Уфимцы на своём льду встретились с другими аутсайдерами Восточной конференции — китайским «Куньлунем». «Салават» ожидаемо завладел преимуществом с первых минут, заперев «Ред Стар» в их зоне.

Тем не менее первый гол пришёл не в результате долгой атаки юлаевцев, а практически из ниоткуда. Алексей Пустозёров получил отличный голевой пас от защитника соперника Виктора Бартли и тут же расстрелял Александра Лазушина.

Следующее взятие ворот также стало следствием грубейшей ошибки «Куньлуня». Шмелёв без труда перехватил передачу Джейсона Фрэма и сразу адресовал шайбу Кулёмину, который уверенно разобрался с голкипером. Шестой гол Николая в шести матчах — кто бы мог подумать до начала чемпионата?

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В третьем периоде и без того слабая интрига вовсе умерла уже к середине двадцатиминутки – за семь минут «Салават» трижды отличился усилиями Владислава Картаева и Петра Хохрякова – к разговору о том, что у уфимцев результат делают все, — а также Сергея Шмелёва. В этот же отрезок уместился единственный гол китайского клуба в исполнении Тайлера Вонга, но шансов на то, что «Куньлунь», как и «Сибирь», поборется в концовке, практически не было – лидеры Востока смотрелись убедительнее от начала и до конца матча.

Таким образом, и «Динамо», и «Салават» до сих пор идут в этом регулярном чемпионате без потерь. Шесть побед в шести стартовых матчах – лучшие результаты в истории обоих клубов, и вполне вероятно, что на этом команды не остановятся. В трёх следующих матчах москвичи встретятся с одноклубниками из Риги, а также с «Сочи» и «Торпедо». Уфимцы, в свою очередь, сойдутся с минским «Динамо», «Северсталью» и СКА.

Кто из лидеров оступится первым? И кто сможет их остановить?