Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов — о 5:4 с «Сибирью»: и выиграли, и получили нервотрёпку. Здорово

Кудашов — о 5:4 с «Сибирью»: и выиграли, и получили нервотрёпку. Здорово
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги матча с «Сибирью» (5:4).

«Выиграли, взяли два очка, пятьдесят минут играли хорошо. А потом стали делать непозволительные вещи, которые привели к такой нервной концовке. Стали больше молодым ребятам доверять, потому там были ошибки некоторые. Но у нас молодёжь по-другому не вырастет, если мы им не будем доверять ключевые роли, ответственные роли, поэтому это неизбежно.

Бочаров поплыл в какой-то момент? Нет. Как на сегодняшней игре сказался дальневосточный выезд? По движению было всё в полном порядке, не случайно я сказал, что не то немножко в концовке делали. Поэтому к такой концовке пришли. Там были неправильные действия игроков, некоторые ребята по неопытности не знали, что делать.

Нервная концовка позволит «Динамо» держать себя в тонусе? И выиграли, и получили нервотрёпку, и прошли через это. Здорово», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021