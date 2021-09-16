Кудашов — о 5:4 с «Сибирью»: и выиграли, и получили нервотрёпку. Здорово

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги матча с «Сибирью» (5:4).



«Выиграли, взяли два очка, пятьдесят минут играли хорошо. А потом стали делать непозволительные вещи, которые привели к такой нервной концовке. Стали больше молодым ребятам доверять, потому там были ошибки некоторые. Но у нас молодёжь по-другому не вырастет, если мы им не будем доверять ключевые роли, ответственные роли, поэтому это неизбежно.



Бочаров поплыл в какой-то момент? Нет. Как на сегодняшней игре сказался дальневосточный выезд? По движению было всё в полном порядке, не случайно я сказал, что не то немножко в концовке делали. Поэтому к такой концовке пришли. Там были неправильные действия игроков, некоторые ребята по неопытности не знали, что делать.



Нервная концовка позволит «Динамо» держать себя в тонусе? И выиграли, и получили нервотрёпку, и прошли через это. Здорово», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.