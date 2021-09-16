Кудашов — о 5:4 с «Сибирью»: и выиграли, и получили нервотрёпку. Здорово

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги матча с «Сибирью» (5:4).
«Выиграли, взяли два очка, пятьдесят минут играли хорошо. А потом стали делать непозволительные вещи, которые привели к такой нервной концовке. Стали больше молодым ребятам доверять, потому там были ошибки некоторые. Но у нас молодёжь по-другому не вырастет, если мы им не будем доверять ключевые роли, ответственные роли, поэтому это неизбежно.
Бочаров поплыл в какой-то момент? Нет. Как на сегодняшней игре сказался дальневосточный выезд? По движению было всё в полном порядке, не случайно я сказал, что не то немножко в концовке делали. Поэтому к такой концовке пришли. Там были неправильные действия игроков, некоторые ребята по неопытности не знали, что делать.
Нервная концовка позволит «Динамо» держать себя в тонусе? И выиграли, и получили нервотрёпку, и прошли через это. Здорово», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 16 сентября 2021
-
19:44
-
19:39
-
19:35
-
19:29
-
19:13
-
19:10
-
18:57
-
18:47
-
18:20
-
18:14
-
18:08
-
17:33
-
17:06
-
16:51
-
16:45
-
16:37
-
16:23
-
16:00
-
15:18
-
15:00
-
14:57
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:00
-
13:13
-
12:41
-
12:10
-
11:31
-
11:18
-
10:15
-
09:58
-
09:42
-
09:22
-
08:59