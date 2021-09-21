«Сыграть против Канады?! Это так странно!» Интервью с канадкой, взявшей гражданство Китая

В Сочи на прошлой неделе был разыгран Открытый кубок Женской хоккейной лиги. Победителем соревнования стал «КРС Ванке Рэйз», однако одним из главных событий турнира стало участие в нём сборной Китая. После завершения кубка лучшие китаянки войдут в состав «Ванке Рэйз», на базе которого через матчи ЖХЛ сборная Китая будет готовиться к домашней Олимпиаде.

Основным голкипером китайской сборной на домашних Играх должна стать 25-летняя Кимберли Ньюэлл, восемь лет назад выигравшая чемпионат мира в составе юниорской сборной Канады. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Кимберли рассказала, как игровая карьера занесла её в Китай, поделилась мнением о подготовке команды к Олимпийским играм и ответила на вопрос о возможной встрече с родной сборной.

«О, мы будем играть в России! Как это вообще будет?»

— Какие ощущения остались от завершившегося турнира? Каково это вообще играть в хоккей в Сочи?

— В Сочи здорово. Когда мы сюда ехали, то совершенно не знали, чего ожидать. Мы все думаем, что в Сочи просто обязана быть команда Женской хоккейной лиги. И погода, и сама атмосфера к этому располагают. Очень круто, что есть такое соревнование вне официального чемпионата, где могут одновременно сыграть сборная Китая и «КРС Ванке Рэйз». Классно, что есть такое разнообразие команд.



— Как в целом оцените уровень Женской хоккейной лиги?

— В России хороший уровень хоккея. Опять же, когда мы только вступили в ЖХЛ, никто не знал, чего ожидать от игры здесь. Мы думали: «О, мы будем играть в России! Как это вообще будет?». У всех есть какое-то представление о России, стереотипы, но мы думали: «Поедем поиграть в России, посмотрим, что будет». Мы были приятно удивлены уровнем организации и уровнем хоккея в ЖХЛ, всё очень профессионально. Я позитивно оцениваю свой опыт пребывания в России, начиная с того, как организован сезон, до уровня игры.



— Насколько необычно приступить к подготовке к новому сезону всего через несколько дней после окончания предыдущего?

— За последние несколько лет я уже привыкла, что перед началом чемпионата есть контрольные предсезонные турниры. Два года назад мы принимали участие в Кубке Шёлкового пути, в прошлом году соревнований не было из-за коронавируса, и вот теперь мы в Сочи. Просто здорово, что есть возможность поиграть в хоккей перед стартом сезона. В межсезонье мы много работаем в тренажёрном зале, иногда катаемся. Круто, что можно получить дополнительный игровой опыт. У мозга есть возможность перестроиться и подготовиться к сезону. Интенсивность, конкуренция – мышление нужно готовить к официальным матчам. Здорово, что нам удалось одержать несколько побед, поэтому я отлично себя чувствую.

«Зачем ты надеваешь на себя эту экипировку? Лучше надень платье»

— В России женский хоккей в принципе считается большой экзотикой.

— В Северной Америке женский спорт становится всё более популярным, но до сих пор считается необычным, когда девушка хочет пойти в спорт, особенно в хоккей, ведь это более силовой вид спорта, в отличие от, скажем, фигурного катания.



— Но вас отдали в хоккей.

— Мой папа играл в хоккей, также будучи вратарём. Затем в хоккей привели моего старшего брата. Получается, что всё детство я провела на катках. И в один момент отец решил: «А почему бы и Кимберли не поставить на коньки?!». Мне понравилось, и я решила, что хочу этим заниматься. Помню, как моя мама говорила: «Зачем тебе хоккей, ведь ты такая красивая в платьях, может, лучше в фигурное катание?». Но я отвечала ей, что хочу играть в хоккей. Тогда мама спрашивала меня: «Зачем ты хочешь надевать на себя всю эту экипировку? Разве ты не хочешь рядиться в платья, делать красивые причёски?». Но я твердила: «Нет, мама, я хочу играть в хоккей». Я была больна этим.

«Два года я работала в Нью-Йорке в финансовой сфере»

— Если посмотреть на ваш игровой профиль, то в нём указано, что в сезоне-2015/2016 вы выступали за команду университета Принстон, потом пропустили следующие два года и только в 2018 году оказались в составе «Ванке Рэйз». Почему так произошло?

— Когда я училась в Принстоне, то была частью программы развития хоккея сборных Канады. И у многих хоккеисток в их жизни рано или поздно наступает такой момент, когда необходимо делать выбор – продолжать заниматься спортом и пытаться пробиться в национальную команду, заниматься совмещением хоккея, учёбы и работы на полставки или просто заняться построением карьеры в совершенно ином месте.



— И вы ушли из хоккея?

— В Принстоне я получила отличное образование, после которого у меня появилось много карьерных возможностей, слишком хороших, чтобы от них отказываться. Хотя хоккей был всей моей жизнью, и в Принстоне в этом плане всё было здорово. Мы выиграли местный чемпионат, и я решила, что на этой хорошей ноте можно заканчивать. Я пошла работать – следующие два года я провела в Нью-Йорке, работала в финансовой сфере.

«Какой ещё хоккей в Китае? Нет там ничего! Вы что меня разыгрываете?»

— Тем не менее в 2018 году вы оказались в «КРС Ванке Рэйз». Как это случилось?

— Просто из ниоткуда раздался звонок от первого тренера «КРС» Диджит Мёрфи, до этого она работала в университете Брауна. И она мне сказала: «Слушай, у нас тут в Китае появилась команда, не хочешь приехать и поиграть за нас?». Конечно, я сильно удивилась. Моей первой реакцией были мысли: «Какой ещё хоккей в Китае? Нет там ничего! Вы что меня разыгрываете?». Я ответила ей, что подумаю над этим предложением.



— Почему в итоге согласились всё бросить и вернуться в хоккей?

— Разве у многих людей есть возможность поиграть в Китае, познакомиться с культурой этой страны и попутешествовать? Я решила, что попробую. Конечно, возвращаться в хоккей после двухлетнего отсутствия было непросто. Но на четвёртый год выступления в «КРС Ванке Рэйз» я чувствую, что это того стоило. Если сравнивать мой уровень в тот момент, когда я закончила играть за Принстон, с тем, как я играю сейчас, то я чувствую, что смогла добиться значительного прогресса, встретила столько замечательных людей. Я очень рада, что поверила в эту возможность.



— Вы ведь являетесь чемпионкой мира 2013 года среди юниорок в составе сборной Канады.

— О да. Та победа является главным событием в моей карьере. Когда я росла, игра за национальную команду всегда являлась целью и мечтой моей жизни. Диджит меня знала, потому что после школы я присматривалась и к Брауну, ездила туда. Для меня игра за сборную Китая – это возможность отдать должное своим китайским корням, моя мама выросла в этой стране. Круто, что я могу лучше выучить язык, узнать культуру и провести время со своей семьёй, потому что большинство моих родственников по-прежнему живёт в Китае. Самое главное, что я могу привезти в Китай спорт, который я так сильно люблю, и познакомить с ним местных детей. Это уникальная возможность.

«Боже мой! Игра с Канадой – это будет так странно»

— Есть мечта сыграть против сборной Канады на Олимпиаде?

— О боже мой! Если это случится, то будет так странно. Я выходила на лёд в свитере сборной Канады, а теперь могу оказаться в джерси сборной Китая в матче с канадскими девушками. Это классно.

— Как оцените уровень местных китайских девушек, которые вместе с вами будут готовиться к Олимпийским играм?

— У нас получится очень разнообразная команда, так как в ней будут собраны местные девушки, тренирующиеся в Китае, такие хоккеистки, как я, а в этом году появились ещё и игроки из университетов Северной Америки. Они будут стараться пробиться в наш состав. С одной стороны, будет очень высокая конкуренция. С другой стороны, данная ситуация станет вызовом для тренерского штаба, который должен будет всех объединить в команду.



— В чём видите главную сложность этого процесса?

— У нас абсолютно разные стили, многие говорят на разных языках, поэтому в нашей команде есть два переводчика. Но самое главное, что мы все хотим создать классную команду, чтобы хорошо показать себя на Олимпиаде. Конечно, исторически в Китае никогда не было сильной сборной, но мы приложим много усилий, чтобы хоккей в стране рос. Лично я должна сфокусироваться не только на своём прогрессе, но и на том, как сделать нашу команду сильнее. И так думает каждый игрок в нашей раздевалке. Нам надо постараться создать атмосферу, в которой все будут понимать, что они – часть единой команды, где все работают на общую цель. Будем стремиться к этому.

«Сборная Китая может оказаться как в топе команд, так и на дне турнирной таблицы»

— Если посмотреть на мужской хоккей, то в нём обычно существует большая конкуренция за победу в турнире, тогда как в женском хоккее североамериканские сборные доминируют на протяжении десятилетий. Как с ними вообще бороться?

— Ну, конечно, сборные Канады и США доминируют в женском хоккее. Сейчас ещё Финляндия стала здорово играть. При этом сборная России держится в топе. Мне кажется, что ваша страна хорошо поработала над развитием женского хоккея. Я не помню всего продвижения вашей команды, но сейчас вы точно входите в топ-4. И это заметно на льду. Если говорить о сборной Китая, то у нас однозначно есть потенциал. Весь вопрос в том, как мы сумеем его реализовать. Для нас это большой вызов, и следующие полгода станут очень важными для построения команды. В Пекине мы можем оказаться как в топе сборных, так и на дне турнирной таблицы. Это будет марафон, а игры на старте сезона ЖХЛ должны нам помочь определить уровень, на котором мы сейчас находимся. Российские игроки обладают высоким уровнем, и матчи против них помогут нам оценить своё состояние относительно вашей сборной.

— Какой результат на Олимпиаде будет успешным лично для вас и для всей страны?

— Какой сложный вопрос! На данном этапе мы не знаем уровень наших способностей. Мы даже не знаем, кто именно образует сборную Китая на Олимпиаде. Как я уже говорила ранее, сейчас нам важно понять наш потенциал и те моменты, в которых мы должны улучшиться до Олимпиады. Когда придёт подобное понимание, тогда уже и будем задумываться о выступлении на турнире. Но, конечно, хотелось бы выиграть несколько матчей. Это стало бы огромным достижением для страны. Если мы хорошо проявим себя как команда, тогда я уже буду счастлива. Нам нужно показать своё лучшее выступление, больше не о чем просить.

Да, все хотят видеть итоговый результат, но если ты думаешь только о результате, то никогда его не добьёшься. Спортсмен, в первую очередь, обязан думать о процессе. А процесс – это следующая тренировка, следующая игра. В моём случае это следующий бросок по воротам. Я всегда говорю себе – концентрируйся только на следующем броске. Не думай о победе в матче, в периоде или пропущенной шайбе. Нужно концентрироваться на следующем броске, это главная задача для вратаря. И я всегда себе об этом говорю. Если думаешь о правильных вещах, всё остальное решается само собой.

«Хотела бы перенять стиль игры у Кэри Прайса»

— Как вообще в стране воспринимают тот факт, что китайские команды играют в Мытищах вдали от родины. Вы чувствуете, что в Китае вообще кому-то интересно, что вы делаете?

— Сложная ситуация, потому что, когда мы играли в Шэньчжэне, у нас была солидная группа поддержки. На стадион приходили как люди, только начинавшие познавать хоккей, так и те, кто уже разбирался в этом виде спорта. Сейчас нам сложно, потому что мы провели весь сезон в России, а всё-таки являемся китайской командой.

Компания «Куньлунь» очень сильно помогает нам в вопросе технического оснащения. В этом плане нет никаких проблем. Если нам нужна какая-то поддержка, то клуб нам всё оперативно предоставляет, и это позволяет не думать о каких-либо неурядицах. Мы можем сосредоточиться на тренировках и своей игре.

Но было бы круто в какой-то момент вернуться в Китай и почувствовать атмосферу домашних трибун. Я всегда очень гордилась, что мы могли собирать на арене несколько тысяч человек.

— За матчами клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» следите?

— Пристально не слежу, но знаю, что им сейчас нелегко. Если честно, в первую очередь, я сфокусирована на своей работе. Мы должны думать о ней, поэтому я так пристально не слежу за КХЛ. Да, мы живём в одном отеле в Москве, поэтому при встрече всегда общаемся с хоккеистами. Но я всё-таки считаю, что нужно преимущественно думать о своём хоккее.

— Давайте представим, что у вас в Олимпийской деревне есть возможность сфотографироваться только с одним игроком из НХЛ. Кто это будет?

— Мне очень сильно нравится Кэри Прайс. Не знаю, поедет ли он на Олимпиаду, но это мой любимый голкипер. Мне всегда нравилось наблюдать за его игрой. Во вратарском искусстве очень много разных стилей, но я бы хотела перенять стиль, в котором играет Прайс. Когда вы наблюдаете за ним на льду, то понимаете, насколько он сфокусирован на каждом моменте. У него есть ментальная способность всегда оставаться в моменте. С точки зрения вратаря, я ценю именно это и хотела бы развить данную способность.