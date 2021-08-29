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«Я виновата!» Капитан женской сборной России эмоционально отреагировала на вылет в 1/4 ЖЧМ

«Я виновата!» Капитан женской сборной России эмоционально отреагировала на вылет в 1/4 ЖЧМ
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Капитан женской сборной России Ольга Сосина прокомментировала поражение от Швейцарии в четвертьфинале женского чемпионата мира.

«Что случилось в третьем периоде? Побежали шайбы забрасывать, забыли про оборону. Надо было просто грамотно сыграть в обороне. Заработали ненужные удаления.

Я бы не сказала, что игра второго голкипера швейцарок удивила. Да, их вратарь вышел в игру хорошо. Но мы не реализовываем моменты, которые создаём. Я! Я, блин! Ну сколько можно создавать и не забрасывать? Я виновата.

Согласна с тем, что такие поражения закаливают? Нет. Мы должны были забрасывать! В частности, я виновата! Реализовывай свои моменты. Я лидер, я должна брать на себя. Забрасывай в овертайме и всё. Ну сколько можно уже?! Так дело не пойдёт вообще. Полетели вперёд, бестолково сыграли. Ведя 2:0 и играть так бестолково, бежать забрасывать. Ну пять забьём… Да какая разница?! Кто вспомнит, сколько мы забросили − пять, десять, двадцать?! Кто вспомнит это? Запоминаются только победы. Никогда не вспомнят, какой счёт был. Просто… Не выполнили установку, полетели куда-то. И реализовывать моменты надо, я с себя ответственности никакой не снимаю», – цитирует Сосину официальный сайт Женской хоккейной лиги.

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