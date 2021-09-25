«Хоба — и всё! Эта шайба — просто вау!» Самый красивый гол сезона КХЛ уже забит?

В декабре 2020 года форвард Николай Голдобин оказался не нужен ЦСКА. Армейцы по собственной инициативе расторгли контракт с нападающим, которого в межсезонье вернули из многолетней командировки по Северной Америке. В красно-синем клубе, где царили жёсткие порядки тренера Игоря Никитина, техничный, любящий креатив и импровизацию Голдобин раскрыться не сумел, а затем ещё и получил травму. Сначала ходили слухи об обмене Николая в «Амур», но в результате ЦСКА просто расторг с нападающим договор, а уже на следующий день Голдобин стал игроком «Металлурга».
В Магнитогорске, где Илья Воробьёв без проблем позволяет творить нападающим и не загоняет их в жёсткие схемы, Голдобину задышалось намного легче. Особенно ярко Николай провёл первый раунд плей-офф, в котором буквально затерзал «Барыс». Дальше, правда, нападающий сник в противостоянии с будущим чемпионом «Авангардом», и тот провал (1 очко в 6 матчах), вероятно, и стал причиной затянувшихся переговоров «Магнитки» и Голдобина о новом контракте в межсезонье.
В результате стороны договорились только ближе к концу июля, но сейчас, на старте регулярки, вряд ли «Магнитка» или сам хоккеист жалеют, что пролонгировали трудовые отношения. Голдобин пользуется полным доверием Воробьёва и отвечает тренеру высокой результативностью: к концу сентября Николай подходит в статусе второго бомбардира клуба.
Статистика Николая Голдобина
Сегодня, 25 сентября, в гости к «Металлургу» приехал ЦСКА, и Голдобин незамедлительно передал привет своему бывшему клубу, где его толком не смогли понять и раскрыть. Уже на 9-й минуте Николай исполнил настоящий шедевр: на красной линии получил шайбу от Пашнина, находясь спиной к воротам, изящно крутанулся, обманув одним движением сразу двух опекунов, убежал к воротам Федотова и исполнил ещё один фокус, нанеся бросок клюшкой, просунутой между ног. Красивейший гол и потрясающее исполнительское мастерство Голдобина!
Права на видео принадежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
«Хоба — и всё! Эта шайба — просто вау!» — восторгались действиями Голдобина комментаторы матча на КХЛ ТВ Владимир Гучек и Сергей Гимаев-младший, и трудно не разделить их эмоции. Николай забил, возможно, самый красивый гол всего сезона. Конечно, турнир только начался, но подобные вещи в современной КХЛ мы видим ой как не часто.
Шедевр Голдобина оказался ещё и победным голом в матче. «Металлург» очень уверенно провёл всю встречу, организовав ещё три безответные шайбы в ворота ЦСКА. Помимо Николая, у уральцев отличились Максим Карпов, Джош Карри и Брендан Лайпсик.
«Магнитка» выиграла у ЦСКА 4:0, и как минимум до вечернего матча «Салавата» в Ярославле вернула себе единоличное лидерство на Востоке. Эта победа стала для «Металлурга» седьмой кряду и девятой в десяти матчах на старте сезона. В сентябре подопечные Ильи Воробьёва очень хороши.
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