«Думал, что видел в хоккее всё». Первый матч НХЛ на открытом льду могли сорвать кузнечики

Матчи, проводимые на открытом воздухе, с относительно недавнего времени являются традицией для НХЛ. В 2003 году прошёл первый в истории лиги матч регулярного чемпионата под открытым небом с участием «Эдмонтона» и «Монреаля», а с 2008-го подобные игры ежегодно проходят в рамках «Зимней классики». Исключение составил лишь 2013 год, когда матчей на открытом воздухе не состоялось из-за локаута. А вот пандемия, как ни странно, нарушить традицию не помешала, хотя и слегка изменила условия – две встречи регулярного чемпионата – 2020/2021 прошли на берегу озера Тахо без зрителей. Те матчи прошли не слишком гладко – из-за растаявшего льда один из них растянулся на 10 с половиной часов!

Подобные ситуации не вызывают удивления, когда действие происходит на границе южных штатов Калифорния и Невада. И именно такой же конфуз едва не сорвал первый в истории НХЛ матч на открытом воздухе, который ровно 30 лет назад, 27 сентября 1991 года, состоялся как раз-таки в Неваде, а точнее – в Лас-Вегасе.

Идея устроить там это мероприятие пришла в голову президенту компании Caesars World Sports, организовывавшей спортивные события в Вегасе, Ричу Роузу, который был страстным болельщиком «Рейнджерс». Ещё в 1988 году, однако его первое предложение было отвергнуто: «В те времена была устоявшаяся шутка – единственное, что в Вегасе знают про лёд, — его добавляют в коктейли. Мне повезло, что боссы Caesars видели общую картину. Их не напугала такая идея. Я начал связываться с людьми из НХЛ, но никто не хотел слушать. Это было из-за азартных игр (в США до 2018 года ставки на спорт были запрещены везде, кроме Невады. – Прим. «Чемпионата»)».

Спустя три года Роузу повезло. Стив Флэтоу, который в 1991 году был директором НХЛ по маркетингу, принял эту идею с энтузиазмом и предложил связаться с Брюсом Макноллом – владельцем «Лос-Анджелес Кингз», где выступал легендарный Уэйн Гретцки. Макнолл, в свою очередь, направил Роуза на встречу с вице-президентом клуба Роем Млакаром. Всего за один ланч амбициозному функционеру удалось убедить Млакара, и тот сказал, что предложит президенту «Рейнджерс» Нилу Смиту, с которым они были в дружеских отношениях, принять участие в историческом событии. Оставался последний шаг – финальная встреча с Макноллом. Однако уже вскоре после её начала стало ясно – хоккейному матчу в Вегасе быть!

Подготовка к игре шла без особых проблем. Специально для события на парковке отеля Caesars Palace, которая прежде видела не одно историческое спортивное мероприятие, возвели временные трибуны общей вместимостью 13 тыс. человек. Вместе с самой площадкой на них было потрачено $ 135 тыс. «Если бы игра проходила в Лос-Анджелесе или где-то вроде того, я бы, наверное, не сыграл. Это была предсезонка, впереди нас ожидали 82 игры регулярного чемпионата, и мы также надеялись на плей-офф. Так что да, скорее всего, я бы не сыграл в тот день, если бы матч проходил не в Лас-Вегасе», — поделился воспоминаниями Гретцки.

Лёд, который был в три раза толще и приблизительно на два градуса холоднее обычного, залили за два дня до матча. Чтобы он не таял под высокими температурами, его накрыли специальным брезентом. Однако в день игры, когда настала пора снимать брезент, из-за нехватки человек в рабочей бригаде брезент, нагретый в 35-градусной жаре, упал на лёд и растопил его.

«Как сильно мы паниковали? По шкале от 1 до 10, наверное, 13», — позже рассказывал Роуз. К счастью, благодаря мощной системе охлаждения к стартовому вбрасыванию, которое пришлось отложить на 15 минут, лёд удалось привести в порядок. По окончании встречи многие её участники говорили, что им приходилось играть и в более тяжёлых условиях льда, хотя по ходу матча пришлось сделать паузу, чтобы с помощью сухого льда перезалить обнажившуюся разметку. Уэйн Гретцки лично следил за процессом и даже давал советы работнику арены.

Вообще, обстановка вокруг игры наверняка запомнилась зрителям больше, чем сама игра. Организаторы постарались над созданием особенной атмосферы, нарядив певицу, исполнявшую гимн США, в костюм Клеопатры, а водителей Замбони – в костюмы римских легионеров. Болельщики же оказали невероятную шумовую поддержку, чем впечатлили Люка Робитайла: «Все болели так, будто это был боксёрский поединок. Я помню, какой был рёв, когда мы выходили на лёд. Это был один из тех матчей, который значил больше, чем сама игра, это было событие».

Не обошлась встреча и без курьёзов. В третьем периоде на свет прожекторов, освещавших арену, слетелись полчища кузнечиков. Они приземлялись на площадку и тут же примерзали ко льду. Об одного из них даже споткнулся нападающий «Рейнджерс» Тай Доми. Чтобы убрать неожиданно возникшую проблему (а на льду появились сотни насекомых, угрожающих сорвать матч), игру вновь пришлось остановить.

Тем не менее, несмотря на все проблемы, матч всё-таки был доигран до конца. После двух голов в исполнении нью-йоркцев дальше забрасывали только «короли»: в воротах «Рейнджерс» побывали пять шайб, а последняя из них была на счету Уэйна Гретцки, который по окончании встречи не обошёл стороной тему кузнечиков: «Я катался на коньках с четырёх лет и думал, что видел на льду всё», — сказал он на пресс-конференции.

Через два дня «Кингз» и «Рейнджерс» должны были встретиться ещё раз, но уже в закрытом помещении в Северной Каролине. Однако та игра не состоялась из-за… неготового льда! 10 тыс. собравшихся на арене в Шарлотте болельщиков так и ушли домой ни с чем.

Зато 13 тыс. человек, посетивших матч в Вегасе, наверняка запомнили его надолго. Едва ли тогда они могли предполагать, что однажды и в их городе появится хоккейная команда.