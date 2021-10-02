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«Сент-Луис» обыграл «Чикаго» в предсезонном матче НХЛ, Тарасенко и Бучневич забивают за «Сент-Луис»

Русский день в Чикаго! Наши повлияли на 5 из 6 голов «Сент-Луиса», Тарасенко забил красоту
Лев Лукин
«Сент-Луис» обыграл «Чикаго»
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Павел Бучневич, Алексей Торопченко и Иван Барбашёв тоже помогли «Блюз» одержать уверенную победу.

На четвёртый предсезонный матч в заявке «Сент-Луиса» оказалось сразу четыре российских хоккеиста. К Ивану Барбашёву и Павлу Бучневичу присоединились Владимир Тарасенко и Алексей Торопченко, не игравшие с 26 сентября.

И именно наши соотечественники стали главной движущей силой «Блюз» в матче с «Чикаго»: четвёрка россиян приложила руки к 5 голам «Сент-Луиса» из 6!

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
02 октября 2021, суббота. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 6
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Todd (Kaspick, Toropchenko) – 10:54' (5x5)   0:2 Бучневич (Шенн) – 30:14' (4x5)   1:2 Дебринкэт (Джонсон, Кейн) – 30:53' (5x4)   1:3 Томас (Neighbours, Фолк) – 34:45' (5x5)   2:3 Джонс (Дебринкэт) – 38:50' (5x5)   2:4 Барбашёв (Bolduc, Бучневич) – 45:17' (5x4)   2:5 Тарасенко (Neighbours, Томас) – 54:35' (5x5)   3:5 Карпентер (де Хаан, Строум) – 55:58' (5x5)   3:6 Neighbours (Томас, Тарасенко) – 58:28' (en)

При этом первая половина этого матча получилась совсем не результативной. До 31-й минуты единственным оставался гол в исполнении Натана Тодда в середине первого периода, в котором живое участие принял Торопченко. Россиянин здорово сыграл на опережение в борьбе за нейтральную шайбу и запустил голевую комбинацию.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Сент-Луиса».

Открыть голевой кран в игре удалось Павлу Бучневичу. Новичок «Сент-Луиса» забил в меньшинстве, после блестящих действий Брейдена Шенна. Прессинг и чувство паса у канадца на уровне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Сент-Луиса».

Затем в игру включился «Чикаго», и до конца периода «чёрные ястребы» хоть и пропустили ещё раз от Томаса, но и сами забили дважды, сократив отставание до одного гола. Но в заключительной двадцатиминутке ворота «Блэкхоукс» продолжили поражать российские «музыканты».

На 46-й минуте большинство реализовал Иван Барбашёв, проткнувший шайбу в ворота Коллина Делиа с пятачка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Сент-Луиса».

А ещё через 10 минут первый гол на предсезонке забил Владимир Тарасенко, который летом едва не покинул «Сент-Луис» из-за некоторых разногласий с руководством клуба. Но сейчас у Влади, как называют Тарасенко в Америке, всё в порядке, и он забрасывает вот такие красивые шайбы после «стеночки» с партнёром.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Сент-Луиса».

«Чикаго» предпринял слабую попытку камбэка, но под занавес основного времени «Сент-Луис» забил шестой гол в пустые ворота и подвёл черту под этим матчем.

6:3 — уверенная победа «блюзменов», в составе которых солировали россияне. У Тарасенко и Бучневича по 2 (1+1) очка, у Барбашёва гол, у Торопченко — результативная передача.

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