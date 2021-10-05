Мощный дебют Капризова. Гол и два прекрасных паса — отличное возвращение к хоккею

Болельщики «Миннесоты» заждались Кирилла Капризова. Лучший новичок НХЛ прошлого сезона долго торговался с «дикарями» по условиям нового контракта, заключил соглашение на флажке и едва не опоздал к началу тренировочных лагерей. На льду россиянин появился только в третьем матче «Уайлд» (предыдущие два «дикари» проиграли), но сразу же напомнил, почему мы все по нему так скучали. «Миннесота» обыграла «Колорадо 3:1, и ни одна из шайб хозяев не состоялась бы без Капризова.
Кирилл провёл встречу в звене с Эрикссоном Эком и Цуккарелло, и это сочетание показало великолепную «химию». Так, в самом начале второго периода россиянин и швед сделали гол для капитана «Миннесоты» Джареда Сперджена. Эк отдал Капризову под ворота и побежал открываться на пятачок, стянув на себя двух защитников, Кирилл же в это время отдал хитрый пас на дальний пятак Сперджену. Канадец без труда переиграл Дарси Кемпера.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Миннесоты».
А уже на исходе отрезка пришло время отличиться и самому Капризову. Получив шайбу на раскат от Дамбы Кирилл не спеша заехал в зону «Колорадо» и разыграл комбинацию «отдал — открылся» с Матсом Цуккарелло. Забить оставалось в практически пустой угол.
В третьем периоде Капризов выдал идеальную, хоть и не самую сложную передачу под бросок Юнаса Бродина, который сделал счёт 3:0.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Миннесоты».
В оставшееся время «Колорадо», игравший без лидеров, зато с россиянами Мальцевым и Анисимовым в составе, сподобился только на один гол. Отлично игравшего вратаря «Миннесоты» Каапо Кяхконена распечатал Алекс Ньюхук.
3:1 — победа «Миннесоты» и шикарное возвращение Капризова к хоккею. Российский лидер «дикарей» показал отличное взаимодействие с партнёрами по звену и намекнул, что успехи его прошлого сезона не были случайными. В новом чемпионате он готов становиться настоящей звездой НХЛ.
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