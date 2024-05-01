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Московское «Динамо» покинули два тренера

Московское «Динамо» покинули два тренера
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Московское «Динамо» приняло решение не продлевать соглашения с тренерами Александром Савченковым и Константином Власовым. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Савченков начинал профессиональную карьеру в столичных «Крыльях Советов». Шесть лет он пробыл в стане бело-голубых и в 2000 году вместе с Алексеем Кудашовым стал чемпионом России. С 2010 по 2013 был главным тренером фарм-клуба «Динамо» в Балашихе.

Власов карьеру тренера начал в 2006 году, поработав с «Газовиком», «Адмиралом», «Автомобилистом». Вместе с «Рубином» стал обладателем Кубка Братины и серебряных наград ВХЛ, а с ЦСКА — серебряным призёром чемпионата страны. С 2022 года работал тренером вратарей столичного «Динамо». В сезоне-2023/2024 оба специалиста стали обладателями Кубка Континента.

Напомним, в завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги бело-голубые во втором раунде проиграли серию «Трактору» со счётом 0-4 и вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина. В регулярном чемпионате «Динамо» заняло первое место.

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