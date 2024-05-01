Хоккейный агент рассказал, сколько иностранцев хочет подписать «Локомотив»

Известный хоккейный агент Алёша Пилко рассказал, что ярославский «Локомотив» к старту нового сезона Континентальной хоккейной лиги планирует подписать двух легионеров.

«Из Ярославля есть предложения по двум моим игрокам. Думаю, что в ближайшее время мы закроем все вопросы», — сказал Пилко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, 24 апреля магнитогорский «Металлург» обыграл на выезде ярославский «Локомотив» (2:1) в четвёртом матче финальной серии плей-офф КХЛ и в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша хабаровский «Амур», московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист». «Локомотив» же в Кубке Гагарина — 2024 был сильнее ЦСКА, «Авангарда» и «Трактора», но проиграл «Металлургу».