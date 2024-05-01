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«Тяжелейшая игра в серии». Форвард «Колорадо» Тренин — о победном матче с «Виннипегом»

«Тяжелейшая игра в серии». Форвард «Колорадо» Тренин — о победном матче с «Виннипегом»
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Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Яков Тренин прокомментировал победу в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли — 2024 с «Виннипег Джетс» (6:3), после которой «лавины» вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ.

«Можно сказать, что это была самая тяжёлая игра в серии. Мы сделали всё возможное и упорно защищались во втором периоде. В конечном итоге мы сломали их движение, атаку и забили несколько важных голов в третьем периоде», — приводит слова Тренина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, во встрече Тренин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него первой в нынешнем плей-офф. «Колорадо» выиграл серию у «Виннипега» со счётом 4-1 и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с победителем пары «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс».

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