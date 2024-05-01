Агент Спунера: определимся, когда получим адекватное предложение. Есть финансовый вопрос

Известный хоккейный агент Алёша Пилко рассказал о ситуации с контрактом Райана Спунера, который прошлый сезон провёл в омском «Авангарде».

«Можно ли сказать, что Спунера уже точно не будет в «Авангарде»? Нельзя. Теперь вернули лимит в пять иностранцев, а креативного легионера, который провёл свой лучший сезон в КХЛ, заменить сложно. Есть финансовый вопрос. Мы не будем спешить. Ждём и изучаем рынок. Он настроен играть в КХЛ. Определимся, когда получим адекватное предложение», — сказал Пилко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Спунер сыграл 10 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач. В регулярке 32-летний форвард провёл 65 встреч, где набрал 61 (23+38) очко.