Медведев: по будущему СКА на «СКА Арене» будут вестись переговоры

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что сейчас проходят переговоры с владельцами «СКА Арены» касаемо продолжения игры армейского клуба на стадионе.

— Рассматривается ли вариант проведения матчей МХЛ в «Ледовом дворце» на постоянной основе?

— Это зависит и от календаря, и от того, будет ли СКА играть на «СКА Арене». Это сейчас является предметом переговоров с владельцами арены. Не хотелось бы сваливать неудачу в Кубке Гагарина на переезд, хотя переезжать посреди сезона не принято. Тем не менее мы сделали всё, чтобы переехать, и тут надо пенять на себя. По будущему будут вестись переговоры.

— А какие проблемы в переговорах со «СКА Ареной»?

— Это коммерческий секрет (улыбается), — сказал Медведев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Медведевым читайте на «Чемпионате» сегодня, 1 мая, в 13:00 мск.