Лу Ламорелло вышел на первое место по количеству матчей в Кубке Стэнли среди генменеджеров

Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло вышел на первое место по количеству матчей в Кубке Стэнли, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. Теперь на счету специалиста 325 матчей. Он обошёл Глена Сатера, который работал генменеджером в «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Сейчас Сатер у «синерубашечников» является советником.

Фото: NHL

Напомним, сегодня, 1 мая, на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли завершился пятый матч серии плей-офф 1/4 финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 6:3 и завершили серию в свою пользу — 4-1 (3:1, 5:3, 3:2, 2:3 2OT, 6:3).