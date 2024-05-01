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Экс-защитник «Металлурга» и «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков завершил игровую карьеру

Экс-защитник «Металлурга» и «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков завершил игровую карьеру
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Бывший защитник «Металлурга» и «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков объявил о завершении игровой карьеры. Об этом экс-хоккеист заявил в своём телеграм-канале.

38-летний Бирюков провёл в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 33 матча и набрал 4 (1+3) очка. В прошедшем сезоне Бирюков преодолел отметку в 1000 сыгранных матчей в КХЛ.

Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Евгений провёл 1001 матч, забросил 24 шайбы и отдал 125 результативных передач, набрав в общей сложности 149 очков с показателем полезности «+118».

Бирюков — обладатель золотых медалей мирового первенства в составе юношеской и взрослой сборных России, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга».

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