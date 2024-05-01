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Сергей Зубов стал новым главным тренером «Сочи»

Сергей Зубов стал новым главным тренером «Сочи»
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Новым главным тренером «Сочи» назначен Сергей Зубов. Контракт со специалистом подписан на два года. Об этом сообщает пресс-служба южан.

Тренерский путь Сергея Зубова начался в 2011 году, когда, пропустив сезон из-за тяжёлой травмы, защитник СКА и сборной России принял решение о завершении карьеры. После года работы в Санкт-Петербурге Зубов два сезона трудился в ЦСКА, а перед сезоном-2014/2015 вернулся в СКА, где в качестве тренера завоевал Кубок Гагарина. Затем в течение трёх сезонов Сергей Зубов работал главным тренером «Сочи». Под его руководством «Сочи» дважды выходил в плей-офф, занимая шестые места в регулярных чемпионатах КХЛ — 2017/2018 и 2018/2019. Специалист также работал главным тренером рижского «Динамо», молодёжной сборной России, входил в штаб национальной сборной России. В минувшем сезоне Сергей Зубов работал в тренерском штабе петербургского СКА.

Напомним, вчера, 30 апреля, «Сочи» покинул весь тренерский штаб команды во главе с Дмитрием Кокоревым. Южане не попали в плей-офф по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Команда заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка за 68 матчей.

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