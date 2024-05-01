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Защитник Ник Эберт продолжит карьеру в «Автомобилисте»

Защитник Ник Эберт продолжит карьеру в «Автомобилисте»
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Известный хоккейный агент Алёша Пилко заявил, что 29-летний американский защитник Ник Эберт продолжит карьеру в «Автомобилисте».

«Ник Эберт остаётся в Екатеринбурге. Будем продлевать контракт», — сказал Пилко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Ник Эберт в плей-офф Континентальной хоккейной лиги сыграл 13 встреч, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи, набрал в общей сложности 5 очков. В регулярке Эберт провёл 31 матч и записал на свой счёт 10 (4+6) результативных баллов.

Напомним, подопечные Николая Заварухина стали обладателями бронзовых медалей чемпионата России. Такое случилось впервые в истории лиги и стало лучшим результатом команды из Екатеринбурга.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алёшей Пилко читайте на «Чемпионате»:
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