Овечкин получил травму сразу после попадания на Олимпиаду. Кажется, всё плохо

Провёл силовой приём, а потом сам упал на лёд. Есть подозрение на травму колена.

Ещё вчера от ФХР пришла хорошая новость. Сборная России объявила имена трёх хоккеистов, вызванных на Олимпийские игры 2022 года. В число первых игроков вошли нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, а также голкипер «Тампы» Андрей Василевский.

И надо же было такому случиться — Овечкин получил травму сразу после попадания на Олимпиаду! В предсезонном матче с «Филадельфией Флайерз». Россиянин провёл силовой приём против Трэвиса Конечны, а потом сам упал на лёд и с трудом доковылял до раздевалки.

Видео травмы Овечкина

Александр Овечкин Фото: Rob Carr/Getty Images

Овечкин самостоятельно покинул площадку, но на льду он больше не появлялся. Кажется, всё плохо. На повторе заметно, как во время силового приёма у Ови дёрнулось левое колено. «Вашингтон» уже сообщил, что речь идёт о травме нижней части тела. И сейчас весь вопрос в том, насколько серьёзна травма хоккеиста? Пропустит ли он старт сезона? Если повреждено колено, то восстановление может занять гораздо больше времени. Не хочется наводить панику раньше времени, но до Олимпиады всего четыре месяца…

15 октября сборная России должна назвать список из 55 игроков, которые будут претендовать на попадание в Пекин. Будем надеяться, что уже в ближайшее время Овечкин вернётся на лёд.