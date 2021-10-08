Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Кучеров, Василевский и Овечкин вошли в состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2022 года

Россия назвала тройку игроков на Олимпиаду! В Пекин поедут Кучеров, Василевский и Овечкин
Сергей Емельянов
Россия назвала тройку игроков на Олимпиаду!
Комментарии
Первый шанс в карьерах хоккеистов «Тампы» и последняя надежда капитана «Вашингтона»?

В прошлом месяце всем странам-участницам было предложено объявить трёх игроков, которые точно примут участие в Олимпийских играх 2022 года. Первой свой выбор сделала Федерация хоккея Канады, а затем свои тройки назвали национальные комитеты Швеции, Финляндии, Чехии и США. В эти списки вошли такие суперзвёзды НХЛ, как Сидни Кросби, Коннор Макдэвид, Виктор Хедман, Себастьян Ахо, Остон Мэттьюс, Давид Пастрняк и Патрик Кейн.

Россия назвала первых хоккеистов на Олимпиаду! В Пекине собирается звёздная компания, LIVE Россия назвала первых хоккеистов на Олимпиаду! В Пекине собирается звёздная компания, LIVE

Наконец, сегодня, 8 октября, официально были представлены три хоккеиста, которые сыграют в столице Китая за сборную России. Этими игроками стали голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, его одноклубник нападающий Никита Кучеров, а также капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. По большому счёту выбор ФХР крутился вокруг одной-единственной кандидатуры.

Изначально всем было довольно очевидно, что в тройку войдут Василевский и Овечкин. 27-летний вратарь «молний» является лучшим голкипером последних лет в мировом хоккее, а 36-летний нападающий «столичных» практически наверняка будет выбран капитаном сборной России на олимпийском турнире. Не включить Овечкина в данную тройку было бы крайне неправильно по отношению к символу российского хоккея XXI века. Последним же выбрали 28-летнего Кучерова, ставшего лучшим бомбардиром двух последних плей-офф НХЛ, тогда как лучший бомбардир минувшего регулярного чемпионата среди российских игроков Артемий Панарин остался за чертой топ-3.

55 лучших. Каким должен быть расширенный состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине? 55 лучших. Каким должен быть расширенный состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине?

В срок до 15 октября будут объявлены расширенные составы всех участников предстоящего олимпийского турнира, а итоговые заявки будут оглашены уже в январе 2022 года. Пока же остановимся более подробно на данном выборе нашей национальной федерации.

Никита Кучеров, 28 лет

К 28 годам Кучеров добился абсолютного признания на уровне Национальной хоккейной лиги. На протяжении двух последних плей-офф российский форвард признавался лучшим бомбардиром розыгрышей Кубка Стэнли, становясь одним из главных творцов чемпионских походов «молний». В 2019 году Кучеров также стал обладателем двух престижнейших индивидуальных наград НХЛ — «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд». В минувшем сезоне в голосовании за «Конн Смайт Трофи» Кучеров занял второе место после своего одноклубника Василевского.

При этом международный опыт Никиты на взрослом уровне на данный момент ограничивается участием всего в двух чемпионатах мира и Кубке мира 2016 года. На всех трёх турнирах Кучеров становился одним из лучших игроков в составе сборной России, но добраться до медалей высшего достоинства в составе сборной России ему до сих пор не удавалось. На Кубке мира российская команда оступилась на стадии полуфинала. То же самое с россиянами произошло и на ЧМ-2017 и ЧМ-2019. В результате коллекция международных наград Никиты на данный момент включает в себя только две бронзовые медали чемпионатов мира.

Андрей Василевский, 27 лет

Партнёр Кучерова по «Тампе» также никогда не защищал ворота сборной России на Олимпийских играх. В 2014 году Андрей стал чемпионом мира в качестве бэкапа Сергея Бобровского. Через два года Василевский исполнил ту же роль уже на Кубке мира в Канаде, не появившись на льду ни в одном матче. Спустя несколько месяцев Василевский уже в статусе основного вратаря довёл российскую сборную до полуфинала ЧМ-2017, где наша команда уступила сборной Канады. В 2019 году Андрей потерпел единственное поражение на чемпионате мира, которое пришлось на полуфинал с командой Финляндии (0:1).

Многие эксперты и журналисты сходятся в едином мнении, называя Андрея лучшим голкипером мира. Свой статус 27-летний вратарь давно доказал на уровне НХЛ, дважды подряд приведя «Тампу» к победе в Кубке Стэнли. В Пекине Василевский должен сыграть на своих первых Олимпийских играх в карьере. Именно в успешной игре голкипера заключается главный шанс россиян на Олимпиаде.

Василевский круче канадцев? Лучшие вратари, которых мы можем увидеть на Олимпиаде Василевский круче канадцев? Лучшие вратари, которых мы можем увидеть на Олимпиаде

Александр Овечкин, 36 лет

В отличие от игроков «Тампы», которые в Пекине дебютируют на Олимпийских играх, для 36-летнего форварда «Кэпиталз» предстоящий визит в столицу Китая станет уже четвёртым олимпийским вояжем в карьере. Воспитанник московского «Динамо» дебютировал на главном хоккейном турнире ещё 15 лет назад в олимпийском Турине. В Италии Александр провёл восемь матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами, главная из которых пришлась на четвертьфинал ОИ-2006. И я абсолютно убеждён, что гол Овечкина в ворота Мартина Бродо в самом начале третьего периода матча с Канадой до сих пор остаётся в памяти каждого любителя хоккея.

Видео

Спустя четыре года Александр отправился в Ванкувер уже в роли ассистента капитана национальной команды. В таком же статусе Овечкин находился и на домашней Олимпиаде в Сочи. В Канаде россиянин сыграл 4 матча, набрав 4 (2+2) очка, а в России в 5 встречах ограничился только 2 (1+1) результативными действиями. Вряд ли кто-то удивится, если здоровье позволит Александру пробиться в состав сборной России и в 2026 году, но сейчас Овечкин осознаёт, что в Пекине его ждёт, возможно, последний шанс раздобыть олимпийскую медаль.

Шипачёв — идеальный центр для Овечкина на Олимпиаде. Оставить Вадима без Игр — невозможно Шипачёв — идеальный центр для Овечкина на Олимпиаде. Оставить Вадима без Игр — невозможно

«Я очень рад. Для меня большая честь участвовать в Олимпийских играх, представлять свою страну, играть против лучших игроков мира и пытаться завоевать золотую медаль. Сейчас у всех одинаковые шансы. Я надеюсь, что мы сможем войти в историю, так что посмотрим. Насколько важной целью является олимпийское золото в сравнении с Кубком Стэнли? Очевидно, что оно стоит в одном ряду. Похоже, это мой последний шанс сыграть на Олимпиаде, а значит, нам нужно работать, мы должны выигрывать за счёт тактики, физической подготовки и так далее», — говорил Овечкин в сентябре 2021 года.

P. S. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России на предварительном этапе сыграет в группе В с командами Швейцарии, Дании и Чехии.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021