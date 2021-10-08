Россия назвала тройку игроков на Олимпиаду! В Пекин поедут Кучеров, Василевский и Овечкин

В прошлом месяце всем странам-участницам было предложено объявить трёх игроков, которые точно примут участие в Олимпийских играх 2022 года. Первой свой выбор сделала Федерация хоккея Канады, а затем свои тройки назвали национальные комитеты Швеции, Финляндии, Чехии и США. В эти списки вошли такие суперзвёзды НХЛ, как Сидни Кросби, Коннор Макдэвид, Виктор Хедман, Себастьян Ахо, Остон Мэттьюс, Давид Пастрняк и Патрик Кейн.

Наконец, сегодня, 8 октября, официально были представлены три хоккеиста, которые сыграют в столице Китая за сборную России. Этими игроками стали голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, его одноклубник нападающий Никита Кучеров, а также капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. По большому счёту выбор ФХР крутился вокруг одной-единственной кандидатуры.

Изначально всем было довольно очевидно, что в тройку войдут Василевский и Овечкин. 27-летний вратарь «молний» является лучшим голкипером последних лет в мировом хоккее, а 36-летний нападающий «столичных» практически наверняка будет выбран капитаном сборной России на олимпийском турнире. Не включить Овечкина в данную тройку было бы крайне неправильно по отношению к символу российского хоккея XXI века. Последним же выбрали 28-летнего Кучерова, ставшего лучшим бомбардиром двух последних плей-офф НХЛ, тогда как лучший бомбардир минувшего регулярного чемпионата среди российских игроков Артемий Панарин остался за чертой топ-3.

В срок до 15 октября будут объявлены расширенные составы всех участников предстоящего олимпийского турнира, а итоговые заявки будут оглашены уже в январе 2022 года. Пока же остановимся более подробно на данном выборе нашей национальной федерации.

Никита Кучеров, 28 лет

К 28 годам Кучеров добился абсолютного признания на уровне Национальной хоккейной лиги. На протяжении двух последних плей-офф российский форвард признавался лучшим бомбардиром розыгрышей Кубка Стэнли, становясь одним из главных творцов чемпионских походов «молний». В 2019 году Кучеров также стал обладателем двух престижнейших индивидуальных наград НХЛ — «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд». В минувшем сезоне в голосовании за «Конн Смайт Трофи» Кучеров занял второе место после своего одноклубника Василевского.

При этом международный опыт Никиты на взрослом уровне на данный момент ограничивается участием всего в двух чемпионатах мира и Кубке мира 2016 года. На всех трёх турнирах Кучеров становился одним из лучших игроков в составе сборной России, но добраться до медалей высшего достоинства в составе сборной России ему до сих пор не удавалось. На Кубке мира российская команда оступилась на стадии полуфинала. То же самое с россиянами произошло и на ЧМ-2017 и ЧМ-2019. В результате коллекция международных наград Никиты на данный момент включает в себя только две бронзовые медали чемпионатов мира.

Андрей Василевский, 27 лет

Партнёр Кучерова по «Тампе» также никогда не защищал ворота сборной России на Олимпийских играх. В 2014 году Андрей стал чемпионом мира в качестве бэкапа Сергея Бобровского. Через два года Василевский исполнил ту же роль уже на Кубке мира в Канаде, не появившись на льду ни в одном матче. Спустя несколько месяцев Василевский уже в статусе основного вратаря довёл российскую сборную до полуфинала ЧМ-2017, где наша команда уступила сборной Канады. В 2019 году Андрей потерпел единственное поражение на чемпионате мира, которое пришлось на полуфинал с командой Финляндии (0:1).

Многие эксперты и журналисты сходятся в едином мнении, называя Андрея лучшим голкипером мира. Свой статус 27-летний вратарь давно доказал на уровне НХЛ, дважды подряд приведя «Тампу» к победе в Кубке Стэнли. В Пекине Василевский должен сыграть на своих первых Олимпийских играх в карьере. Именно в успешной игре голкипера заключается главный шанс россиян на Олимпиаде.

Александр Овечкин, 36 лет

В отличие от игроков «Тампы», которые в Пекине дебютируют на Олимпийских играх, для 36-летнего форварда «Кэпиталз» предстоящий визит в столицу Китая станет уже четвёртым олимпийским вояжем в карьере. Воспитанник московского «Динамо» дебютировал на главном хоккейном турнире ещё 15 лет назад в олимпийском Турине. В Италии Александр провёл восемь матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами, главная из которых пришлась на четвертьфинал ОИ-2006. И я абсолютно убеждён, что гол Овечкина в ворота Мартина Бродо в самом начале третьего периода матча с Канадой до сих пор остаётся в памяти каждого любителя хоккея.

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Спустя четыре года Александр отправился в Ванкувер уже в роли ассистента капитана национальной команды. В таком же статусе Овечкин находился и на домашней Олимпиаде в Сочи. В Канаде россиянин сыграл 4 матча, набрав 4 (2+2) очка, а в России в 5 встречах ограничился только 2 (1+1) результативными действиями. Вряд ли кто-то удивится, если здоровье позволит Александру пробиться в состав сборной России и в 2026 году, но сейчас Овечкин осознаёт, что в Пекине его ждёт, возможно, последний шанс раздобыть олимпийскую медаль.

«Я очень рад. Для меня большая честь участвовать в Олимпийских играх, представлять свою страну, играть против лучших игроков мира и пытаться завоевать золотую медаль. Сейчас у всех одинаковые шансы. Я надеюсь, что мы сможем войти в историю, так что посмотрим. Насколько важной целью является олимпийское золото в сравнении с Кубком Стэнли? Очевидно, что оно стоит в одном ряду. Похоже, это мой последний шанс сыграть на Олимпиаде, а значит, нам нужно работать, мы должны выигрывать за счёт тактики, физической подготовки и так далее», — говорил Овечкин в сентябре 2021 года.

P. S. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России на предварительном этапе сыграет в группе В с командами Швейцарии, Дании и Чехии.