Ещё одна травма россиянина в НХЛ. Михеев неуклюже упал и, кажется, выбыл надолго

Прошли всего лишь сутки после того, как Александр Овечкин получил травму в предсезонном матче «Вашингтона», и русские ряды в НХЛ понесли ещё одну потерю. В последней предсезонной игре «Торонто» серьёзное повреждение получил форвард «Мэйпл Лифс» Илья Михеев.

В первом периоде встречи с «Оттавой» россиянин, пытаясь сохранить контроль над шайбой в чужой зоне, повернулся спиной к защитнику «сенаторов» Диллону Хитерингтону и тут же получил от него тычок в поясницу. Удар не был сильным, но Михеев потерял равновесие, не успел сгруппироваться и крайне неуклюже упал.

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Илья сам добрался до скамейки запасных и сначала даже остался сидеть на ней с гримасой боли на лице, но в игру Михеев больше не вернулся. Более того, на послематчевой пресс-конференции наставник «Торонто» Шелдон Киф заявил, что россиянин может выбыть на долгий срок. Вероятно, речь может идти о переломе руки — присмотритесь, как неудачно приземлился Илья после падения.

В «Торонто», конечно, расстроены травмой своего хоккеиста, но куда хуже эта новость для самого Михеева. Прошлый сезон для него и так получился невыразительным, и в контрактный год ему предстояло вновь доказывать свою нужность для «листьев», в нападении которых царит сумасшедшая конкуренция. Сейчас же его ждёт лечение (возможно, операция) и восстановление, затем набор игровой формы — за это время поезд основного состава «Торонто» может уйти от него очень далеко.

Напомним, свой дебютный сезон в НХЛ Михеев начал очень мощно, но его тогда как раз серьёзно тормознула тяжёлая травма руки. Илья долго восстанавливался, а когда вернулся, то уже не смог выйти на прежний уровень. И вот история повторяется: повреждение руки, прогноз на длительное отсутствие…

За Илью очень обидно. На этой предсезонке он выглядел очень неплохо, забил гол в ворота «Монреаля», а в матче с «Оттавой», незадолго до травмы, Михеев умно сыграл в большинстве и помог открыть счёт Моргану Райлли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Торонто».

Михеев, конечно, должен был начать сезон в основе «Торонто», а затем стараться увеличивать своё значение для организации «листьев», но прямо сейчас он, увы, близок к тому, что клуб поместит его в список долгосрочно травмированных хоккеистов, чтобы иметь больше манёвров в условиях жёсткого потолка зарплат.

Впрочем, пока не известны результаты обследования, ещё теплится надежда, что самого худшего сценария удастся избежать. Желаем Илье скорейшего выздоровления!