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Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев получил травму перед началом сезона НХЛ, видео

Ещё одна травма россиянина в НХЛ. Михеев неуклюже упал и, кажется, выбыл надолго
Лев Лукин
нападающий «Торонто» Илья Михеев
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Очень плохая новость для Ильи в преддверии контрактного сезона в «Торонто».

Прошли всего лишь сутки после того, как Александр Овечкин получил травму в предсезонном матче «Вашингтона», и русские ряды в НХЛ понесли ещё одну потерю. В последней предсезонной игре «Торонто» серьёзное повреждение получил форвард «Мэйпл Лифс» Илья Михеев.

Овечкин получил травму сразу после попадания на Олимпиаду. Кажется, всё плохо Овечкин получил травму сразу после попадания на Олимпиаду. Кажется, всё плохо

В первом периоде встречи с «Оттавой» россиянин, пытаясь сохранить контроль над шайбой в чужой зоне, повернулся спиной к защитнику «сенаторов» Диллону Хитерингтону и тут же получил от него тычок в поясницу. Удар не был сильным, но Михеев потерял равновесие, не успел сгруппироваться и крайне неуклюже упал.

ВИДЕО

Илья сам добрался до скамейки запасных и сначала даже остался сидеть на ней с гримасой боли на лице, но в игру Михеев больше не вернулся. Более того, на послематчевой пресс-конференции наставник «Торонто» Шелдон Киф заявил, что россиянин может выбыть на долгий срок. Вероятно, речь может идти о переломе руки — присмотритесь, как неудачно приземлился Илья после падения.

В «Торонто», конечно, расстроены травмой своего хоккеиста, но куда хуже эта новость для самого Михеева. Прошлый сезон для него и так получился невыразительным, и в контрактный год ему предстояло вновь доказывать свою нужность для «листьев», в нападении которых царит сумасшедшая конкуренция. Сейчас же его ждёт лечение (возможно, операция) и восстановление, затем набор игровой формы — за это время поезд основного состава «Торонто» может уйти от него очень далеко.

Напомним, свой дебютный сезон в НХЛ Михеев начал очень мощно, но его тогда как раз серьёзно тормознула тяжёлая травма руки. Илья долго восстанавливался, а когда вернулся, то уже не смог выйти на прежний уровень. И вот история повторяется: повреждение руки, прогноз на длительное отсутствие…

За Илью очень обидно. На этой предсезонке он выглядел очень неплохо, забил гол в ворота «Монреаля», а в матче с «Оттавой», незадолго до травмы, Михеев умно сыграл в большинстве и помог открыть счёт Моргану Райлли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Торонто».

Михеев, конечно, должен был начать сезон в основе «Торонто», а затем стараться увеличивать своё значение для организации «листьев», но прямо сейчас он, увы, близок к тому, что клуб поместит его в список долгосрочно травмированных хоккеистов, чтобы иметь больше манёвров в условиях жёсткого потолка зарплат.

Впрочем, пока не известны результаты обследования, ещё теплится надежда, что самого худшего сценария удастся избежать. Желаем Илье скорейшего выздоровления!

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