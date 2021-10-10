«Вот почему он величайший голкипер в истории!» Суперматч Василевского с 45 спасениями

Завершившаяся предсезонка в НХЛ подарила хоккейным болельщикам сразу три очные встречи «Тампы» и «Флориды». Судя по всему, команды успели соскучиться друг по другу с конца мая, когда они сошлись в первом раунде Кубка Стэнли, и уже в первой игре устроили массовую потасовку, которая началась с грязного приёма форварда «Пантерз» Сэма Бэннетта в отношении голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского. Второй матч прошёл куда более мирно: всего одна драка, которую затмила отличная игра в исполнении российских хоккеистов «молний» Михаила Сергачёва и Никиты Кучерова, оформивших по две голевые передачи.

В той встрече Василевский не принял участия, отдыхая после насыщенной первой игры, но в заключительном матче в рамках предсезонной подготовки вновь появился в стартовом составе и продемонстрировал полную готовность к началу регулярного чемпионата. «Флорида» заставила российского вратаря изрядно попотеть уже в первом периоде. «Пантерз» нагрузили оборону «Тампы» и самого Василевского, осадив владения Андрея и нанося броски при любом удобном случае, которые возникали достаточно часто. Хозяева площадки в два раза чаще угрожали воротам «Лайтнинг», но россиянин справился со всеми 18 попытками! Ещё 10 бросков приняли на себя полевые игроки «молний».

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Вторая двадцатиминутка вновь принесла Василевскому много работы – «пантеры» нанесли 15 бросков, два из которых стали голевыми. Первым отличился защитник «Флориды» Кевин Коннотон, который смог пробить Андрея точным кистевым. «Тампа» отыгралась через три минуты усилиями Алекса Киллорна, но всего 27 секунд спустя хозяева снова вышли вперёд. Оставленный в одиночестве на пятачке Сэм Райнхарт не промазал с короткого расстояния.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Флориды».

На этом голевые свершения «Пантерз» закончились – все 14 бросков в створ в заключительной трети были нейтрализованы российским голкипером «Тампы». «Молнии» в свою очередь ещё трижды огорчили Сергея Бобровского, защищавшего ворота «Флориды». Вскоре после второго перерыва Брейден Пойнт сравнял счёт, а в середине периода в течение двух минут дубль в большинстве оформил… Патрик Марун, который на пару с Кори Перри с четырьмя голами стал лучшим снайпером «Лайтнинг» в предсезонке!

«Тампа» выиграла со счётом 4:2, а главным героем встречи можно с уверенностью назвать Андрея Василевского, который совершил 45 сейвов! «Вот почему он величайший голкипер в истории!», — восторженно прокомментировал болельщик «Лайтнинг» пост о победе «молний» в «твиттере». Насчёт истории он, конечно, погорячился, но на сегодняшний день равных россиянину, похоже, нет.