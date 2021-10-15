Старый добрый Бобровский! Сделал 43 сейва и начал победную атаку в овертайме

Даже соперник отметил, что летом Сергей хорошо поработал над недостатками в своей игре.

Сколько критики вылилось на «Флориду» за то, что она отсыпала Сергею Бобровскому $ 70 млн. Столько же критики вылилось и на самого Бобровского за то, что он не оправдывает этих денег, а в прошлом плей-офф и вовсе проиграл конкуренцию молодому Спенсеру Найту.

Наступил новый сезон, и во «Флориде» верят, что тот старый добрый Бобровский, которым все восхищались, вернётся. «Сейчас он готов стать тем самым Бобровским, которого мы все знали в прошлом. Я бы сказал, мы привыкаем к тому, что значит иметь в составе одного из лучших голкиперов в мире», — заверял главный тренер «пантер» Джоэль Кенневиль. Сергей вышел в старте в первом матче сезона с «Питтсбургом» и был великолепен.

Он отразил 43 броска из 47, но надо отметить, что две из четырёх пропущенных шайб ему забили свои же партнёры. В концовке второго периода Джефф Картер сравнял счёт не без помощи клюшки Аарона Экблада. Шайба, летевшая низом, прямо перед воротами круто изменила направление и перелетела через плечо Боба.

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Третью шайбу «Питтсбурга» записали на Джейка Гюнцеля, но его первый, весьма опасный бросок, россиянин отразил. Гюнцель попробовал ещё раз, уже из-за ворот, на удачу, и шайба отлетела в сетку от Маккензи Уигара. Бобровский лишь удивлённо посмотрел на партнёра. Ну как же так?

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К середине третьего периода «Флорида» пропустила четыре гола подряд и уступала в две шайбы, но затем выдала камбэк. Экблад исправился за свой автогол дублем в нужные ворота. Бобровский же выдал немало роскошных сейвов, включая вот этот на Броке Макгинне на последних секундах основного времени.

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Овертайм продлился недолго и завершился голом Картера Вераге, но мог закончиться ещё раньше. Уигар упустил Эвана Родригеса, тот убежал один на один с Бобровским, целился в «домик», но Сергей всё перекрыл.

«Я пытался забить ему между ног, перед матчем нам обращали внимание на то, что он часто пропускает именно так. Очевидно, летом Бобровский поработал над этим аспектом, раз ни у кого из нас не получилось забить ему в «домик», — оценил игру соперника Родригес.

Этот сейв положил начало победной атаке «Флориды», через несколько секунд Вераге принёс «пантерам» дополнительное очко. Результативной передачи у Бобровского нет, после его сейва шайбы коснулись и Уигар, и Барков, да и ладно. Зато есть победа в первом матче, которая придаст россиянину дополнительную уверенность.

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«Бобровский был невероятен! Великолепный, просто великолепный матч», — отметил Экблад. Такого же мнения придерживался и Кенневиль: «Он сделал несколько ключевых сейвов. Соперник оказывался в одиночку перед воротами, и он брал непростые шайбы, плотно перекрывал опасные зоны. Бобровский в полном порядке, он смотрелся солидно и всё контролировал. Хорошая победа Бобровского, хороший старт для нас».