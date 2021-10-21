«Я просто проявил доброту к нему». Как Набоков помог Василевскому стать звездой НХЛ

Спустя 7 лет они оба поедут на Олимпиаду. Один будет тащить Россию к золоту, а второй — его направлять.

Они родились в один день – 25 июля – но с разницей в 19 лет. Когда одного драфтовали в НХЛ, второму ещё оставался месяц до появления на свет. Оба – из хоккейных семей, где отцы тоже были вратарями. Один уже провёл успешную и долгую карьеру в НХЛ, стал легендой «Сан-Хосе», второй ещё пишет свою историю, но уже сейчас она феноменальна. Речь о Евгении Набокове и Андрее Василевском.

Набоков будет тренером вратарей сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине, Василевский поедет туда неоспоримым первым номером. Они успели недолго поиграть вместе в «Тампе», это был последний сезон в НХЛ для Набокова и дебютный для Василевского, тогда славное уходящее прошлое уступило место надвигающемуся блестящему будущему.

Летом 2014 года у «Тампы» был надёжный стартер и невероятно талантливый, но ещё совсем юный и непривыкший к североамериканскому хоккею вратарь из России. Бросать его сразу в энхаэловское пекло никто не хотел, и нужно было найти запасного.

На рынке были и более молодые кандидаты на роль бэкапа, но «Тампа» остановила выбор на 39-летнем Евгении Набокове, чей опыт, солидное резюме и замечательные человеческие качества говорили сами за себя. По плану его основной задачей было помочь Василевскому в адаптации.

«Набоков сильно мне помог. И в тренировочном лагере на ужины вместе ходили, и просто общались – на арене и вне её. Когда меня первый раз из АХЛ вызвали – то же самое. Он очень тепло ко мне отнёсся. Человек с огромным опытом игры в НХЛ, знает, что и когда сказать, Набоков очень хорошо на меня повлиял», — вспоминал Василевский в интервью «Спорт-Экспрессу».

39 лет – большой возраст для хоккеиста, и старт сезона у Набокова не задался, тем более для него, привыкшего к большой игровой нагрузке, роль сменщика подходила не лучшим образом. Он играл по два-три матча за месяц, чередуя победы с поражениями. Личная статистика оставляла желать лучшего – по проценту отражённых бросков он занимал место в последней десятке в лиге, по коэффициенту надёжности – в последней двадцатке.

Василевский в это время стремительными темпами покорял АХЛ. Он выиграл лишь один матч из первых шести, но затем выдал восемь побед в девяти встречах. В середине декабря Андрей дебютировал в НХЛ в матче с «Филадельфией» (одна пропущенная шайба, 23 спасения, победа). Через полтора месяца и ещё четыре матча за основу (при трёх победах) в «Тампе» посчитали, что Василевский готов к НХЛ, а Набокову уже нет места в составе.

Такой вариант обговаривался заранее. «Мы спросили его, как он отнесётся к тому, что мы будем подпускать наших молодых ребят к основе, и если они справятся, то мы переведём их из АХЛ. Он ответил: «Стив, я буду рад помочь этим ребятам всем, чем смогу», — вспоминал Стив Айзерман, который тогда занимал должность генменеджера клуба.

Он мог остаться в «Тампе» третьим вратарём, но Набокова, который всю жизнь был первым номером, такой вариант не устраивал, и он попросил выставить его на драфт отказов, а дальше в дело включился «Сан-Хосе».

Клуб, в котором Евгений провёл лучшие годы карьеры, где побил все вратарские рекорды, сделал красивый жест. Совершил обмен с «Тампой», чтобы Набби мог завершить карьеру, в последний раз надев свитер с акулой на груди.

Таким был последний сезон Набокова, в котором он постарался передать юному Василевскому свои знания, укрепить его веру в свои силы и задать правильный настрой. Андрей и его отец всегда тепло отзывались о Набби и благодарили его за помощь. Даже главный тренер Джон Купер отмечал, что извлёк немало пользы из работы с россиянином. «Он прошёл через всё. Видел такое, чего я ещё не встречал. Он помогал не только наших игрокам, но в некоторых аспектах и мне», — говорил Купер.

Впрочем, сам Набоков не считает, что сделал что-то особенное. «Не считаю, что помог Василевскому. Я просто проявил доброту к нему, ничего более. Нельзя сказать, что я с ним занимался, тренировал», — говорил Набоков.

Почти двадцатилетняя разница в возрасте не мешает бывшим партнёрам по «Тампе» и сейчас поддерживать общение. Семь лет спустя Василевский – один из лучших (да что там, лучший!) вратарей НХЛ, двукратный обладатель Кубка Стэнли, обладатель «Везина Трофи» и первый номер сборной России на грядущей Олимпиаде. Набоков остался в «Сан-Хосе», несколько лет был тренером по развитию, а сейчас входит в тренерский штаб основной команды. В Пекине старые знакомые встретятся вновь, но теперь Набоков будет помогать Василевскому не просто по велению сердца, а в качестве тренера вратарей сборной.