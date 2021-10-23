«Гурьянов — победитель!» Чумовой бросок россиянина поставил на уши 18 тысяч зрителей

Всего лишь первое результативное действие Дениса в сезоне — зато какое!

В прошлом сезоне НХЛ российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов вошёл в топ-6 бомбардиров своей команды, а два года назад тольяттинец закончил регулярку в статусе лучшего снайпера «звёзд». Тем удивительнее, что на старте нынешнего чемпионата Гурьянов ушёл в тень и в первых четырёх матчах «Далласа» вообще не смог набрать ни одного очка. Всё изменилось, когда в гости на «Американ Эйрлайнс-центр» пожаловал «Лос-Анджелес», ведомый нестареющим Анже Копитаром.

Самый знаменитый словенец в мире хоккея и открыл счёт в матче на 18-й минуте после потрясающей комбинации с участием Арвидссона и Брауна: «короли» просто расчертили оборону хозяев, Копитар забивал уже в пустые.

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Ещё до перерыва Сегин реализовал большинство и сравнял счёт, но развить успех «Даллас» не смог, а под занавес второго периода вновь позволил гостям вырваться вперёд: Виларди забил в численном преимуществе, воспользовавшись классной поперечной передачей узбекского американца Калиева. Этим голом «Кингз» наказали за грубость защитника «Далласа» Хаканпяя, который едва не сделал инвалидом Дрю Даути.

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Но, как выяснилось, это был последний гол «Лос-Анджелеса» в этой встрече. В третьем периоде «звёзды» вновь сравняли счёт — Павелски и Сегин классно вывели в большинстве на бросок Хейсканена.

А в овертайме наконец настало время Гурьянова. За 45 секунд до конца дополнительного отрезка Денис получил шайбу на своей синей линии и попёр к воротам Куика, завершив свой проход чумовым бросищем с неудобной руки!

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Вот так бывает: первое же результативное действие Гурьянова в сезоне поставило на уши 18 тысяч зрителей арены в Далласе. А многие странички североамериканских спортивных СМИ перепостили видео гола с припиской: «Гурьянов — победитель!»



Да, сегодня Денис — победитель, но ему необходимо во многом прибавлять, чтобы продолжить свой прогресс в НХЛ. Кстати, пора уже выйти из тени ещё одному россиянину в «Старз». Александр Радулов в матче с «Кингз» получил второе среди нападающих «Далласа» игровое время, но ничем, кроме двух бросков в створ, не отметился. Всего же у Раду 1 очко в 5 матчах сезона, и это явно не та статистика, которая должна быть у хоккеиста в контрактный год.