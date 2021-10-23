Финалист НХЛ с треском проваливает новый сезон. «Монреаль» — единственный клуб без очков

«Монреаль» — самый неожиданный финалист Кубка Стэнли минимум за 15 лет. Конечно, «Канадиенс» в прошлом сезоне получили огромный бонус в виде канадского дивизиона, внутри которого игралась вся регулярка и два первых раунда плей-офф. Однако ожидалось, что «чемпионом Канады» станет Макдэвид или Мэттьюс, но уж не команда одного из самых критикуемых генменеджеров лиги Марка Бержевена.

Те «Канадиенс» с молодыми лидерами явно заскочили в финал на несколько лет раньше, чем рассчитывал даже сам менеджмент. Прошлая регулярка, как вы помните, складывалась для «Монреаля» странно — успешный и очень результативный старт сменился локальным провалом, после которого опытного Клода Жюльена уволили.

С новым боссом Домиником Дюшармом «Монреаль» проиграл больше матчей, чем выиграл, закончил сезон пятью поражениями подряд, еле зацепился за зону плей-офф, начал серию матчей с «Торонто» с 1-3… и через месяц играл в финале против «Тампы».

Финал Кубка Стэнли «Тампа» — «Монреаль» Фото: Francois Lacasse/Getty Images

Всем казалось, что это прыжок выше головы и возвращение в Атлантический дивизион снова отправит команду в середину таблицы, но такого старта никто не ждал. Пять поражений, ноль очков, последнее место по заброшенным шайбам и «Марк, 56 лет, не понимает, что происходит». Давайте разбираться, как так случилось.

Бержевен делал много верных шагов. Но летом его клуб потерял половину финалистов

Пик критики генменеджера «Монреаля» — наверное, осень 2017-го. «Канадиенс» обменяли Михаила Сергачёва на Джонатана Друэна, чтобы закрыть идею фикс местной фанбазы о франкофоне-первом центре (быстро оказалось, правда, что Друэн никакой не центр). Кроме того, Бержевен не продлил Александра Радулова, который за год до этого вернулся в НХЛ, а ещё подписал Кэри Прайса на $ 10 млн в в год.

В результате телодвижений генменеджера родилась немолодая медленная команда. Тот «Монреаль» разрывали в обороне, команда предсказуемо опустилась на дно и начала перестраиваться на ходу. И вот здесь Бержевен уже работал удачно: хорошо драфтовал, получал активы из воздуха (помните подписание и обмен Ковальчука?), неплохо обменял Макса Пасиоретти в «Вегас» (на Томаша Татара и Ника Судзуки).

Уже в плей-ин в «пузыре» «Канадиенс» выглядели злой, энергичной и молодой командой, которая сожрала как будто наевшихся звёзд из «Питтсбурга» за счёт агрессии, движения и более системной игры. Во первом раунде «Монреаль» достойно зарубился с «Филадельфией» — судя по всему, Бержевен решил, что пришло время играть по-крупному.

Серия «Питтсбург» — «Монреаль» в плей-офф-2020 Фото: Chase Agnello-Dean/Getty Images

В прошлом году свободным агентом пришёл Тайлер Тоффоли, выигрывавший Кубок ещё в 2014-м, к 10-миллионному Прайсу добавили 4-миллионного бэкапа Джейка Аллена, а самым обсуждаемым обменом стало приобретение Джоша Андерсона. Он подходил команде по игровому стилю, но в предшествующем сезоне забил лишь раз — и этот гол менеджмент «Монреаля» оценил в $ 5,75 млн зарплаты в год.

Но самым ценным подписанием, как оказалось, стало самое дешёвое. Кори Перри был сердцем «Далласа», сенсационно вышедшего в финал — там после выкупа контракта «Анахаймом» он играл за $ 1,5 млн с бонусами. Казалось, что Перри заработает на контракт побольше, но он выбрал минималку в «Канадиенс».

А на дедлайне Бержевен добавил ещё трёх игроков: суперветерана Эрика Стаала, который проводил кислый сезон в «Баффало», куда и не хотел переходить, надёжного домоседа для глубины Джона Меррилла и атакующего защитника Эрика Густафссона. В результате у того «Монреаля» была солидная глубина, а четвёртая тройка Перри — Стаал — (Йоэл) Армиа была болью в заднице для всех соперников.

Так вот, сохранить всех этих людей «Монреаль» не мог. Давили многочисленные тяжёлые контракты (всё-таки за межсезонье-2020 Бержевен добавил в платёжку больше $ 15 млн), а ещё надо было продлевать Котканиеми — и в будущей перспективе Судзуки. Кто-то должен был уйти.

Без кого «Монреаль» начал сезон Ушли н. Томаш Татар «Нью-Джерси» н. Филипп Дано «Лос-Анджелес» н. Еспери Котканиеми «Каролина» н. Эрик Стаал без клуба н. Кори Перри «Тампа-Бэй» з. Джон Меррилл «Миннесота» з. Эрик Густафссон «Чикаго» Травмированы н. Пол Байрон до декабря з. Ши Уэбер пропустит сезон з. Джоэль Эдмундсон до конца месяца Программа помощи игрокам в. Кэри Прайс неизвестно

Истекали контракты у двух игроков из первой тройки «Канадиенс». Несколько лет звено Татар — Дано — Галлахер по продвинутой статистике создавало моменты вполне на уровне звеньев Бержерона или Маккиннона. Однако старт плей-офф словак провалил, прочно уселся в запас и в финале не играл — казалось, что лишний и найден. Его, кажется, отпустили с чистым сердцем.

Однако ушёл и Дано. Франкофон за несколько лет проделал путь от, скорее, ролевого игрока в тройке вместе с Радуловым до отличного двустороннего центра (три сезона подряд в топ-7 голосования за «Селке»). Именно Филипп в плей-офф выходил против лидеров соперника и успешно закрывал их. Однако предложение «Лос-Анджелеса» оказалось лучше — и «Монреаль» терял не только первого центра, но ещё и уроженца Квебека. Местных в команде и так оставалось мало, это стало ударом.

Филипп Дано Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Ушли все трое арендованных под плей-офф. Перри после двух проигрышей «Тампе» вооружился принципом «не можешь победить — возглавь» и сам стал «молнией». Наконец ударом под дых стал оффершит Котканиеми, который к концу плей-офф тоже вылетел из состава, но всё ещё оставался большой надеждой на будущее. Как известно, «Канадиенс» предложение не приняли — и остались лишь с одним центром из тех, что играл в плей-офф.

Пришедшие на замену не впечатлили: уже перед сезоном команда понесла ещё одну потерю — Бержевен искал замены по позиции. Вместо Татара — Майк Хоффман, форвард, который когда-то хорошо котировался, но будто бы прибил карьеру скандалами, связанными с женой. Вместо Котканиеми — Кристиан Дворак, который и в слабой «Аризоне» был спорным вторым центром. Вместо Уэбера — Дэвид Савар, отличный защитник второй пары, но не лидер обороны.

Новички «Монреаля» н. Майк Хоффман «Сент-Луис» н. Матье Перро «Виннипег» н. Седрик Пакетт «Каролина» н. Кристиан Дворак «Аризона» з. Дэвид Савар «Тампа-Бэй» з. Крис Уайдман «Торпедо» в. Сэм Монтембо «Флорида»

Иногда трансферы шли вообще не в ту степь. Роль «ветерана на минималке» вместо зубастого Перри занял уже очень давно потерявшийся в «Виннипеге» Матье Перро. В третью пару подписали Криса Уайдмана — он и стал лучшим защитником КХЛ, но за счёт того, что бешено набирал очки в атакующей системе «Торпедо» и не особо-то играл в обороне.

Не только контрактные дела добили «Монреаль» — основной защитник, капитан, лидер и батя Ши Уэбер отправился в список долгосрочно травмированных с большими шансами больше вообще не сыграть в хоккей. Но и это был ещё не конец.

Летом многие удивились тому, что «Канадиенс» не стали защищать на драфте расширения Кэри Прайса — говорилось то ли о травме, то ли о потенциальной многоходовочке Бержевена. Прайс остался в «Монреале». Буквально за несколько дней до старта сезона стало известно, что вратарь пройдёт программу помощи от профсоюза игроков. Прайс пропустит минимум месяц — а, вполне возможно, и ещё более длительный срок.

Кэри Прайс Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Подводя итог — из 23 игроков, сыгравших хотя бы матч в прошлом плей-офф, ушли семеро, пропустили первые матчи из-за травм двое, судьба ещё двоих пока вообще непонятна. Это потери даже хуже чемпионского «Авангарда» и для НХЛ довольно редки.

Что произошло в первых играх: команда не создаёт моменты, а молодые не тащат

В общем, по именам этот состав был сильно хуже, но было две надежды на прогресс. Их связывали с парочкой Судзуки — Кофилд: первый был лучшим бомбардиром команды в прошлом плей-офф, и его стиль игры сравнивали с Бержероном за сочетание ответственной игры в обороне и плеймейкерских способностей. Второй — обладатель топового броска и один из двух фаворитов в гонке за «Колдер Трофи». Оба в итоге сезон пока проваливают: одно очко на двоих и «-8».

К Дюшарму есть очень большие вопросы по использованию своих форвардов — больше всех играет новичок Дворак (почти 20 минут за матч). Можно сказать, что упомянутые выше Судзуки и Кофилд ещё слишком молодые, чтобы брать всю ответственность — но и давний лидер команды Галлахер лишь 16-й по игровому времени в команде. Команда эта создаёт мало моментов — даже против «Баффало» наскребла лишь 1,7 xG (соперник — 2,8).

Главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Главный провал в обороне — игра в меньшинстве. «Канадиенс» пропустили восемь шайб в усечённом составе и являются худшей командой лиги. При этом игра 4х5 и так не была сильной стороной «Монреаля» — а почти все основные игроки для меньшинства летом из команды ушли или пока лечатся.

Естественно, игроки недовольны. Самый опытный защитник команды Джефф Питри штормил на пресс-конференции: «Мы просто прокатываемся мимо шайбы, пятёрки не действуют единым целым. Каждый из нас должен приложить больше старания, мы должны играть проще и самоотверженнее. Прямо сейчас команда этого не делает, мы не поддерживаем друг друга, не забиваем. Пора упростить нашу игру, потому что мы дарим сопернику слишком много шансов».

И нельзя сказать, что Питри паникует раньше времени. В последнее время никто из команд, проигрывавших пять игр подряд на старте, не попадал в плей-офф. Хотя, возможно, с такими потерями «Канадиенс» высокий драфт-пик будет полезнее вылета в первом раунде.