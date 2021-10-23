Финалист НХЛ с треском проваливает новый сезон. «Монреаль» — единственный клуб без очков

«Монреаль» — самый неожиданный финалист Кубка Стэнли минимум за 15 лет. Конечно, «Канадиенс» в прошлом сезоне получили огромный бонус в виде канадского дивизиона, внутри которого игралась вся регулярка и два первых раунда плей-офф. Однако ожидалось, что «чемпионом Канады» станет Макдэвид или Мэттьюс, но уж не команда одного из самых критикуемых генменеджеров лиги Марка Бержевена.
Те «Канадиенс» с молодыми лидерами явно заскочили в финал на несколько лет раньше, чем рассчитывал даже сам менеджмент. Прошлая регулярка, как вы помните, складывалась для «Монреаля» странно — успешный и очень результативный старт сменился локальным провалом, после которого опытного Клода Жюльена уволили.
С новым боссом Домиником Дюшармом «Монреаль» проиграл больше матчей, чем выиграл, закончил сезон пятью поражениями подряд, еле зацепился за зону плей-офф, начал серию матчей с «Торонто» с 1-3… и через месяц играл в финале против «Тампы».
Финал Кубка Стэнли «Тампа» — «Монреаль»
Фото: Francois Lacasse/Getty Images
Всем казалось, что это прыжок выше головы и возвращение в Атлантический дивизион снова отправит команду в середину таблицы, но такого старта никто не ждал. Пять поражений, ноль очков, последнее место по заброшенным шайбам и «Марк, 56 лет, не понимает, что происходит». Давайте разбираться, как так случилось.
Бержевен делал много верных шагов. Но летом его клуб потерял половину финалистов
Пик критики генменеджера «Монреаля» — наверное, осень 2017-го. «Канадиенс» обменяли Михаила Сергачёва на Джонатана Друэна, чтобы закрыть идею фикс местной фанбазы о франкофоне-первом центре (быстро оказалось, правда, что Друэн никакой не центр). Кроме того, Бержевен не продлил Александра Радулова, который за год до этого вернулся в НХЛ, а ещё подписал Кэри Прайса на $ 10 млн в в год.
В результате телодвижений генменеджера родилась немолодая медленная команда. Тот «Монреаль» разрывали в обороне, команда предсказуемо опустилась на дно и начала перестраиваться на ходу. И вот здесь Бержевен уже работал удачно: хорошо драфтовал, получал активы из воздуха (помните подписание и обмен Ковальчука?), неплохо обменял Макса Пасиоретти в «Вегас» (на Томаша Татара и Ника Судзуки).
Уже в плей-ин в «пузыре» «Канадиенс» выглядели злой, энергичной и молодой командой, которая сожрала как будто наевшихся звёзд из «Питтсбурга» за счёт агрессии, движения и более системной игры. Во первом раунде «Монреаль» достойно зарубился с «Филадельфией» — судя по всему, Бержевен решил, что пришло время играть по-крупному.
Серия «Питтсбург» — «Монреаль» в плей-офф-2020
Фото: Chase Agnello-Dean/Getty Images
В прошлом году свободным агентом пришёл Тайлер Тоффоли, выигрывавший Кубок ещё в 2014-м, к 10-миллионному Прайсу добавили 4-миллионного бэкапа Джейка Аллена, а самым обсуждаемым обменом стало приобретение Джоша Андерсона. Он подходил команде по игровому стилю, но в предшествующем сезоне забил лишь раз — и этот гол менеджмент «Монреаля» оценил в $ 5,75 млн зарплаты в год.
Но самым ценным подписанием, как оказалось, стало самое дешёвое. Кори Перри был сердцем «Далласа», сенсационно вышедшего в финал — там после выкупа контракта «Анахаймом» он играл за $ 1,5 млн с бонусами. Казалось, что Перри заработает на контракт побольше, но он выбрал минималку в «Канадиенс».
А на дедлайне Бержевен добавил ещё трёх игроков: суперветерана Эрика Стаала, который проводил кислый сезон в «Баффало», куда и не хотел переходить, надёжного домоседа для глубины Джона Меррилла и атакующего защитника Эрика Густафссона. В результате у того «Монреаля» была солидная глубина, а четвёртая тройка Перри — Стаал — (Йоэл) Армиа была болью в заднице для всех соперников.
Так вот, сохранить всех этих людей «Монреаль» не мог. Давили многочисленные тяжёлые контракты (всё-таки за межсезонье-2020 Бержевен добавил в платёжку больше $ 15 млн), а ещё надо было продлевать Котканиеми — и в будущей перспективе Судзуки. Кто-то должен был уйти.
|Без кого «Монреаль» начал сезон
|Ушли
|н. Томаш Татар
|«Нью-Джерси»
|н. Филипп Дано
|«Лос-Анджелес»
|н. Еспери Котканиеми
|«Каролина»
|н. Эрик Стаал
|без клуба
|н. Кори Перри
|«Тампа-Бэй»
|з. Джон Меррилл
|«Миннесота»
|з. Эрик Густафссон
|«Чикаго»
|Травмированы
|н. Пол Байрон
|до декабря
|з. Ши Уэбер
|пропустит сезон
|з. Джоэль Эдмундсон
|до конца месяца
|Программа помощи игрокам
|в. Кэри Прайс
|неизвестно
Истекали контракты у двух игроков из первой тройки «Канадиенс». Несколько лет звено Татар — Дано — Галлахер по продвинутой статистике создавало моменты вполне на уровне звеньев Бержерона или Маккиннона. Однако старт плей-офф словак провалил, прочно уселся в запас и в финале не играл — казалось, что лишний и найден. Его, кажется, отпустили с чистым сердцем.
Однако ушёл и Дано. Франкофон за несколько лет проделал путь от, скорее, ролевого игрока в тройке вместе с Радуловым до отличного двустороннего центра (три сезона подряд в топ-7 голосования за «Селке»). Именно Филипп в плей-офф выходил против лидеров соперника и успешно закрывал их. Однако предложение «Лос-Анджелеса» оказалось лучше — и «Монреаль» терял не только первого центра, но ещё и уроженца Квебека. Местных в команде и так оставалось мало, это стало ударом.
Филипп Дано
Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images
Ушли все трое арендованных под плей-офф. Перри после двух проигрышей «Тампе» вооружился принципом «не можешь победить — возглавь» и сам стал «молнией». Наконец ударом под дых стал оффершит Котканиеми, который к концу плей-офф тоже вылетел из состава, но всё ещё оставался большой надеждой на будущее. Как известно, «Канадиенс» предложение не приняли — и остались лишь с одним центром из тех, что играл в плей-офф.
Пришедшие на замену не впечатлили: уже перед сезоном команда понесла ещё одну потерю — Бержевен искал замены по позиции. Вместо Татара — Майк Хоффман, форвард, который когда-то хорошо котировался, но будто бы прибил карьеру скандалами, связанными с женой. Вместо Котканиеми — Кристиан Дворак, который и в слабой «Аризоне» был спорным вторым центром. Вместо Уэбера — Дэвид Савар, отличный защитник второй пары, но не лидер обороны.
|Новички «Монреаля»
|н. Майк Хоффман
|«Сент-Луис»
|н. Матье Перро
|«Виннипег»
|н. Седрик Пакетт
|«Каролина»
|н. Кристиан Дворак
|«Аризона»
|з. Дэвид Савар
|«Тампа-Бэй»
|з. Крис Уайдман
|«Торпедо»
|в. Сэм Монтембо
|«Флорида»
Иногда трансферы шли вообще не в ту степь. Роль «ветерана на минималке» вместо зубастого Перри занял уже очень давно потерявшийся в «Виннипеге» Матье Перро. В третью пару подписали Криса Уайдмана — он и стал лучшим защитником КХЛ, но за счёт того, что бешено набирал очки в атакующей системе «Торпедо» и не особо-то играл в обороне.
Не только контрактные дела добили «Монреаль» — основной защитник, капитан, лидер и батя Ши Уэбер отправился в список долгосрочно травмированных с большими шансами больше вообще не сыграть в хоккей. Но и это был ещё не конец.
Летом многие удивились тому, что «Канадиенс» не стали защищать на драфте расширения Кэри Прайса — говорилось то ли о травме, то ли о потенциальной многоходовочке Бержевена. Прайс остался в «Монреале». Буквально за несколько дней до старта сезона стало известно, что вратарь пройдёт программу помощи от профсоюза игроков. Прайс пропустит минимум месяц — а, вполне возможно, и ещё более длительный срок.
Кэри Прайс
Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images
Подводя итог — из 23 игроков, сыгравших хотя бы матч в прошлом плей-офф, ушли семеро, пропустили первые матчи из-за травм двое, судьба ещё двоих пока вообще непонятна. Это потери даже хуже чемпионского «Авангарда» и для НХЛ довольно редки.
Что произошло в первых играх: команда не создаёт моменты, а молодые не тащат
В общем, по именам этот состав был сильно хуже, но было две надежды на прогресс. Их связывали с парочкой Судзуки — Кофилд: первый был лучшим бомбардиром команды в прошлом плей-офф, и его стиль игры сравнивали с Бержероном за сочетание ответственной игры в обороне и плеймейкерских способностей. Второй — обладатель топового броска и один из двух фаворитов в гонке за «Колдер Трофи». Оба в итоге сезон пока проваливают: одно очко на двоих и «-8».
К Дюшарму есть очень большие вопросы по использованию своих форвардов — больше всех играет новичок Дворак (почти 20 минут за матч). Можно сказать, что упомянутые выше Судзуки и Кофилд ещё слишком молодые, чтобы брать всю ответственность — но и давний лидер команды Галлахер лишь 16-й по игровому времени в команде. Команда эта создаёт мало моментов — даже против «Баффало» наскребла лишь 1,7 xG (соперник — 2,8).
Главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм
Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images
Главный провал в обороне — игра в меньшинстве. «Канадиенс» пропустили восемь шайб в усечённом составе и являются худшей командой лиги. При этом игра 4х5 и так не была сильной стороной «Монреаля» — а почти все основные игроки для меньшинства летом из команды ушли или пока лечатся.
Естественно, игроки недовольны. Самый опытный защитник команды Джефф Питри штормил на пресс-конференции: «Мы просто прокатываемся мимо шайбы, пятёрки не действуют единым целым. Каждый из нас должен приложить больше старания, мы должны играть проще и самоотверженнее. Прямо сейчас команда этого не делает, мы не поддерживаем друг друга, не забиваем. Пора упростить нашу игру, потому что мы дарим сопернику слишком много шансов».
И нельзя сказать, что Питри паникует раньше времени. В последнее время никто из команд, проигрывавших пять игр подряд на старте, не попадал в плей-офф. Хотя, возможно, с такими потерями «Канадиенс» высокий драфт-пик будет полезнее вылета в первом раунде.
- 23 октября 2021
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