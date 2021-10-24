Барбашёв в ударе! Сотворил мини-шедевр в матче с «Лос-Анджелесом», установив личный рекорд

«Сент-Луис» приятно удивляет на старте регулярного чемпионата НХЛ. Команда, которая абсолютно без шансов уступила «Колорадо» в первом раунде прошедшего плей-офф, начала новый сезон с трёх ярких гостевых побед, устроив мини-реванш «лавинам» уже в первом матче. Особенно радует, что в двух из трёх игр победные голы «блюзменов» были на счету российских хоккеистов – исход встречи с «Аризоной» предрешил дубль Клима Костина, а в упорном противостоянии с «Вегасом» решающий бросок оказался на счету Владимира Тарасенко. Да и в матче с «Эвеланш» российский след в победной шайбе тоже есть – Иван Барбашёв ассистировал Дэвиду Перрону.

«Блюз» в качестве фаворита начинали сегодняшнюю игру с «Лос-Анджелесом». «Короли» после убедительной победы во встрече с «Голден Найтс» потерпели три поражения подряд. В каждом из них итоговое преимущество соперников было минимальным, а в последнем матче с «Далласом» «Кингз» к тому же растранжирили моментов на месяц вперёд. До игры с «Сент-Луисом» у калифорнийцев была явная зависимость от двух игроков – Анже Копитара, забросившего больше половины шайб команды (6 из 11) и Дрю Даути, который, как ни странно, был основным плеймейкером. В матче с «Блюз» «Лос-Анджелесу» пришлось обходиться без него – канадец получил травму во встрече со «звёздами» и выбыл на неопределённый срок.

В начале игры «короли» смотрелись достойно и без одного из своих лидеров и даже открыли счёт – точный бросок удался Алексу Иаффало. Но радость гостей была недолгой – уже через три минуты Перрон, которому ассистировали Тори Крюг и Владимир Тарасенко, щелчком реализовал большинство «блюзменов». Ближе к концовке периода уже «Кингз» получили возможность разыграть лишнего, но вместо этого получили ещё один гол в свои ворота. Мини-шедевр удался Ивану Барбашёву.

Россиянин играючи подработал отскочившую к нему шайбу в центре площадки, вошёл в зону, переложил снаряд на неудобную руку и обратной стороной клюшки точнейшим броском отправил его в верхний угол! Вратарь «Лос-Анджелеса» Кэлвин Питерсен ничем не смог помочь своей команде – Барбашёв придал шайбе такое ускорение, какого можно добиться не каждым кистевым. Просто загляденье! Иван установил личный рекорд – впервые в карьере он забил в трёх матчах подряд. Россиянин в ударе!

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Вполне вероятно, что это гол вдохновил хозяев льда на дальнейшие подвиги. Иначе как объяснить, что к середине второго периода в воротах Питерсена побывали ещё три шайбы? Первая – уже через 45 секунд после перерыва. Отличные владение и работу корпусом продемонстрировал Клим Костин, который получил игровой снаряд в районе правого круга вбрасывания, объехал ворота и уже от левого круга отдал пас Тори Крюгу. Его щелчок встретил начавшего атаку великолепным отбором Перрона, который переправил шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Меньше чем через две минуты разрыв в счёте увеличился до трёх голов – Брэйден Шэнн вывел на бросок новичка «Блюз» Джейка Нейборса, и тот не промахнулся с пятака, отметившись первой шайбой в НХЛ. Дальше «Сент-Луис» забивал исключительно в большинстве. Спустя пять минут Райан О’Райлли сделал счёт крупным, а Джеймс Нил, записавший на свой счёт первый гол за «блюзменов», в начале третьего периода – разгромным.

«Лос-Анджелес» смог ответить на это лишь двумя заброшенными шайбами – по разу отличились Дастин Браун и Карл Грундстрём. Но последнее слово всё равно оказалось за хозяевами – заключительную возможность «Сент-Луиса» сыграть в большинстве в этом матче уверенно реализовали те, кто начинал голевой парад «Блюз»: Тарасенко оформил ассистентский дубль, Крюг – хет-трик из передач, а Перрон – из голов.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Блюз» продолжили уверенный старт сезона – впервые с регулярки-2017/2018 они одержали четыре победы в четырёх первых матчах. «Кингз» же после четырёх поражений надо приходить в себя. Но сделать это в следующей игре будет очень сложно, ведь их соперником вновь станет «Сент-Луис». К тому же с Павлом Бучневичем – двухматчевая дисквалификация россиянина подошла к концу.