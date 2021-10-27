Атмосфера на матчах «Сиэтла» — фантастика. Что нужно знать о старте нового клуба в НХЛ

«Кракен» одержал первую победу в своей истории на домашнем льду, и что примечательно, соперником выступал «Монреаль» — команда, с которой более 100 лет назад другая команда из Сиэтла рубилась за Кубок Стэнли и победила.
Старт сезона для команды получился не таким мощным, как четыре года назад у «Вегаса», но перебить спортивный успех «Голден Найтс» (восемь побед в первых девяти матчах, а потом и выход в финал) было практически невозможно. Зато по другим направлениям «Сиэтл» показывает высший класс, и ажиотаж вокруг команды нереальный. Начиная с невообразимых 32 тыс. заявок на абонементы в день подачи заявки в НХЛ, рекордных стартовых продаж джерси, заканчивая суперсовременной, заново отстроенной ареной и аншлагами на первых домашних матчах.
Крутые рекламные ролики тоже прилагаются.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «инстаграме» «Сиэтл Кракен».
Перед первым матчем дома «Сиэтл» поднял под своды арены баннер с номером 32 и вывел его из обращения. «Вы сделали это возможным, и мы этого никогда не забудем», — кричал президент команды Тод Лайвики под рёв трибун.
Игроки выходят на лёд под устрашающие звуки морского чудища по тоннелю, который напоминает фантастическую обитель кракена, а голы хозяев сопровождаются паромным гудком.
«Забавно, что теперь, когда ты видишь результат, то начинаешь задаваться вопросом: почему мы так долго ждали?» — удивляется генменеджер клуба Рон Фрэнсис. НХЛ хотела добавить команду в штате Вашингтон с 1990-х годов, но всё упиралось в арену.
На самой арене тоже стоит остановиться подробнее. Чаша расположена под землёй, а верхние ряды трибун с двух сторон заканчиваются панорамными окнами, так что с улицы можно заглянуть внутрь и увидеть, что происходит на льду. Завораживающе. При этом инженеры и конструкторы смогли сохранить старую 20-тонную крышу, разобрать целое здание под ней, а затем построить новое.
Фото: Steph Chambers/Getty Images
Внутри арены – экраны по потолкам с симуляцией подводного мира и притаившегося в глубине чудища, а на крыше установлен водосбор, откуда берут воду для льда.
«Когда соперники сами увидят этот город, этих людей, эту инфраструктуру, они сами захотят играть здесь. Это уникальный город, наслаждаюсь каждой секундой здесь», — говорит Джордан Эберле.
Первый гол «Сиэтла» на глазах у собственных болельщиков – это надо слышать. Осторожно, очень громко! В итоге победили «Кэнакс», но положено начало новому принципиальному противостоянию – между Сиэтлом и Ванкувером всего-то 200 км.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «инстаграме» «Сиэтл Кракен».
Сами болельщики тоже не подкачали. Стадион забит под завязку – 17 150 зрителей на обоих домашних матчах, среди них немало фанатов в ярких крутых костюмах.
Фото: Steph Chambers/Getty Images
Перед вторым домашним матчем с «Монреалем» «Сиэтл» поднял под своды ещё один баннер – «Метрополитэнс». К обладателю Кубка Стэнли — 1917 «Метрополитэнс» «Кракен» не имеет прямого отношения, но отдаёт дань славной хоккейной истории города и закладывает ориентиры для себя.
Видео, посвящённое «Метрополитэнс», озвучивал внук главной звезды команды Фреда Фойстона, а его 91-летняя дочь была на арене и кричала «Вперёд, Кракен».
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале Sportsnet в YouTube.
104 года назад «Сиэтл Метрополитэнс» обыграл «Монреаль» в Кубке Стэнли со счётом 3-1. Сегодня добился первой домашней победы уже под именем «Кракен» со счётом 5:1. Дубль сделал уже полюбившийся болельщикам Брэндон Танев, первый гол забил главный лидер атаки Янни Гурд, отличились и Эберле с Донато. Фанаты в восторге. НХЛ в восторге. «Кракен» в восторге.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
«Реакция болельщиков феноменальна, они увлечены командой. Но я не удивлён, ведь Сиэтл – славный спортивный город. Мы невероятно счастливы, теперь ещё больше представлены в северо-западном регионе, у «Ванкувера» появился географический соперник, это здорово. Наша лига стала сильнее с приходом «Сиэтла», — сказал Гэри Беттмэн.
«Кракен» основательно подготовился к дебюту по всем фронтам, Фрэнсис заверяет, что стабильные успехи обязательно приложатся.
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