«Что-то невероятное!» Как шальной бросок с 30 метров помог установить рекорд КХЛ

В сегодняшнем матче с минским «Динамо» нападающий «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд повторил рекорд текущего сезона, забросив самый быстрый гол. Финский форвард уфимцев распечатал Патрика Рыбара, наказав хозяев площадки за нерасторопность при игре в собственной зоне. Гранлунд перехватил шайбу, отскочившую от клюшки защитника минчан Лукаса Бенгтссона, подыграл сам себе в воздухе, затем ворвался в зону левого круга вбрасывания и точно бросил в дальний угол ворот словацкого голкипера.

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Первым в нынешней регулярке подобное достижение установил нападающий московского «Динамо» Станислав Галиев. Ему удалось сделать это уже 12 сентября в гостях у хабаровского «Амура». После серии ошибок в исполнении игроков дальневосточного клуба в своей зоне шайба оказалась у бело-голубых, и затем Вячеслав Войнов и Андрей Петунин вывели на бросок Галиева, который в касание открыл счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

До самого быстрого гола в истории КХЛ им обоим оказалось далековато. 12 декабря 2017 года защитнику ярославского «Локомотива» Александру Елесину удалось сделать то, что наверняка ещё не скоро повторит кто-либо другой. В тот день железнодорожники приехали в Уфу, где встретились с «Салаватом». Тогда у уфимцев ещё не было знаменитого уфимского звена – Сакари Маннинен приехал в столицу Башкортостана в 2019-м, а Маркус Гранлунд – в 2020-м. Поэтому на стартовое вбрасывание Теэму Хартикайнен вышел с другим соотечественником Йоонасом Кемппайненом, занявшим место на точке, и одним из лучших легионеров в истории клуба шведом Линусом Умарком. Места на синей линии заняли Григорий Панин и Филип Ларсен, а в воротах появился голкипер с опытом в НХЛ – Бен Скривенс, который в сезоне-2016/2017 «засушил» аж восемь матчей для минского «Динамо».

Номинально первой тройкой «Локомотива» было звено с Максимом Тальбо, Брэндоном Козуном и Петри Контиолой, однако Дмитрий Квартальнов первыми выпустил на лёд Дениса Мосалёва, Владислава Картаева и Андрея Локтионова. В защите вместо Стаффана Кронвалля и Якуба Накладала вышли Илья Любушкин и Александр Елесин. На последнем рубеже находился один из лучших на тот момент в своём амплуа в КХЛ Алексей Мурыгин.

Он, как и 7,7 тыс. собравшихся на «Уфа-Арене» зрителей, стал свидетелем исторического события. Локтионов вчистую выиграл вбрасывание у Кемппайнена. Шайба отскочила к Елесину, который, немного прокатившись к красной линии, от правого борта бросил её в направлении ворот Скривенса. По пути к голкиперу юлаевцев игровой снаряд совершил отскок и… влетел в сетку уже на пятой секунде!

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В шоке были все – начиная с болельщиков «Салавата» и главного тренера команды Эррки Вестерлунда и заканчивая комментатором матча Дмитрием Фёдоровым, который явно не был готов к подобному развитию событий и с интонацией, не соответствующей грандиозности произошедшего, произнёс: «И счёт открыт… Это что-то невероятное!..». Елесин, нанеся шальной бросок с 30 метров, побил предыдущий рекорд КХЛ, который держался с 10 октября 2010 года и принадлежал как раз бывшему игроку уфимцев Александру Радулову. Чтобы поразить ворота «Югры», ему понадобилось шесть секунд. Защитник «Локомотива» справился за пять.

К сожалению для него, победить ярославцам это не помогло. На исходе первого периода (если быть точнее – за пять секунд до сирены) железнодорожники забили ещё раз, вынудив Вестерлунда поменять допустившего результативную ошибку Скривенса на Андрея Кареева, который до конца матча сохранил ворота в неприкосновенности. «Салават» же затем отличился трижды – голы Михаила Юнькова, Теэму Хартикайнена и Йоонаса Кемппайнена принесли победу хозяевам, сделав рекордный гол Елесина (который, кстати, стал для 21-летнего защитника дебютным в КХЛ) единственным положительным моментом для «Локомотива» в том матче.