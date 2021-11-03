Борис Садецки стал автором самой красивой шайбы в сезоне-2017/2018. 29 октября он потерял сознание на льду и больше не смог прийти в себя.

Упал на лёд без сознания. Автор одного из лучших голов КХЛ ушёл из жизни в 24 года

Трагические новости пришли сегодня из Словакии. В возрасте 24 лет ушёл из жизни нападающий клуба «Братислава Кэпиталз» Борис Садецки. Об этом сообщает пресс-служба словацкой команды на своей странице в «Фейсбуке». «С глубокой скорбью в сердцах и сожалением мы объявляем о смерти нашего игрока Бориса Садецки. Выражаем наши соболезнования семье и друзьям хоккеиста. Клуб не будет раскрывать дополнительную информацию до консультации с родными Бориса. Мы просим всех уважать частную жизнь семьи Садецки», — гласит заявление президента «Кэпиталз» Душана Пашека.

Был воспитанником клуба, подарившего миру Габорика, Хару и Госсу, и играл с Жердевым

Борис Садецки родился 20 апреля 1997 года в словацком городе Тренчин. Именно там он и делал первые шаги в качестве хоккеиста. Борис был воспитанником главной местной команды «Дукла», академия которой выпустила таких игроков, как Мариан Габорик, Здено Хара, Мариан Госса и Павол Демитра, чьё имя носит домашняя арена клуба. На протяжении нескольких лет Садецки играл за юниорскую команду «Дуклы», а также вызывался в сборную Словакии до 18 лет, но в элитном дивизионе страны — Экстралиге – дебютировал за клуб «Оранж 20», который существовал до 2019 года и формировался из игроков молодёжной национальной команды.

В сезоне-2016/2017 Борис вернулся в «Дуклу» и сыграл несколько матчей в Экстралиге за родной клуб, но вскоре оказался в «Словане», который выступал в КХЛ. Садецки был стабильным игроком основы братиславского клуба в регулярке-2017/2018, но по окончании сезона в КХЛ вновь уехал в «Дуклу», где играл до весны 2021 года. В это межсезонье Борис пополнил состав другой команды из столицы Словакии – «Братислава Кэпиталз», куда в одно время с ним перешёл российский нападающий Николай Жердев. Как и бывший форвард нескольких клубов НХЛ, в этом сезоне он набрал семь очков, забросив четыре шайбы и отдав три результативные передачи.

Стал автором лучшего гола КХЛ в сезоне-2017/2018

Всего за один полноценный сезон в КХЛ Борис Садецки успел навсегда вписать своё имя в историю лиги. В составе «Слована» нападающий совершил всего пять результативных действий – сделал три голевые передачи и забросил две шайбы, одна из которых стала настоящим украшением всего регулярного чемпионата. 25 октября 2017 года словаки принимали ярославский «Локомотив». В начале третьего периода железнодорожники выигрывали со счётом 2:1, но Борис позволил своей команде восстановить равенство, сделав это максимально красивым способом.

Садецки получил шайбу на левом фланге у входа в зону нападения, изящно обыграл Павла Коледова, затем обманным движением уложил на лёд попытавшегося остановить словака Александра Судницына и броском из-под ноги отправил игровой снаряд в освободившийся верхний угол ворот. Шедевр, не иначе!

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В марте 2018 года КХЛ признала гол Бориса лучшим в том сезоне, после которого нападающий навсегда покинул нашу лигу.

29 октября потерял сознание на льду

В тот роковой день «Братислава» на выезде проводила очередной матч регулярного чемпионата Австрийской хоккейной лиги с клубом «Дорнбирн Булльдогс», в котором играет бывший нападающий «Нефтехимика» и «Сочи» Павел Падакин. Хозяева повели в самом начале первого периода, но вскоре игру пришлось прекратить. Борис Садецки в одной из смен без сознания упал на лёд, после чего медицинской бригаде пришлось оказывать ему экстренную помощь.

24-летний нападающий был срочно доставлен в реанимацию одной из больниц в Дорбирне, где местные врачи на протяжении нескольких дней боролись за его жизнь. К сожалению, спасти Бориса им не удалось, и сегодня стало известно о преждевременной кончине молодого форварда. Австрийская хоккейная лига выразила соболезнования клубу и близким игрока и перенесла запланированный на сегодняшний вечер матч с участием «Вены» и «Клагенфурта» на неопределённый срок.

«Чемпионат» выражает соболезнования родным и близким Бориса.