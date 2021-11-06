«Четыре положил!» Чудесный покер канадца в КХЛ с победным голом за 20 секунд до сирены

Атаку «Ак Барса» критикуют весь сезон. Клуб летом потерял многих лидеров (из пятерых лучших бомбардиров прошлого сезона ушли четверо) и вынужденно перестраивался заново. Казань пока даже не может занять все пять легионерских квот, а один из трёх новичков, швед Пер Линдхольм, никак не отрабатывает свой 55-миллионный контракт.
А сегодня в Казань приехал «Автомобилист», который весь сезон играет по принципу «Мы забьём вам сколько сможем — и вы тоже забьёте сколько сможете». Команда Билла Питерса — одна из худших в лиге по пропущенным шайбам, и дело не во вратарях. Оборона «Авто» далеко не худшая в лиге по именам, но организованности в ней практически нет, они позволяют сопернику очень много бросать.
Джордан Уил получал критики меньше, чем Линдхольм или молодой Артём Галимов, но новичок Казани с немаленьким опытом игры в НХЛ забросил лишь одну шайбу — ещё в первом матче сезона с «Йокеритом» 2 сентября. Получается, безголевая серия канадца длилась 15 игр.
Он прервал её уже на пятой минуте игры с «Авто». Ефим Гуркин забыл золотое правило хоккейного защитника — не надо отдавать пасы через пятак. Эта ошибка привела к неразберихе и первой шайбе в ворота Галкина:
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Второй гол — в большинстве, после отскока. Частично помог Блэкер, который перегородил почти весь обзор своему вратарю. Камеры после шайбы показывали довольного тренера «Ак Барса» Олега Горбенко — у человека, который отвечает за розыгрыш лишнего, сегодня день рождения.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Потом в этом диковатом матче, который с самого начала взорвался постоянными стычками и нелепыми удалениями, пошла весёлая перестрелка. «Автомобилист» качественно использовал большинство, которое в последних матчах реализует почти всегда. Но потенциально победный гол забили в равенстве — новичок команды Яков Рылов зарядил от синей, как в лучшие годы. До конца матча оставалось лишь шесть минут.
Но Уила такой расклад вообще не устраивал. В протоколе ассистентом его третьей шайбы записан Стивен Кэмпфер, но лучший защитник октября Джесси Блэкер помог не меньше. Игрок сборной Казахстана просто заснул на пятаке — все ворота были перед Уилом.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
И казалось, что игра уже уйдёт в овертайм, но в центре внимания снова оказалась пара Уил — Блэкер: первый очень красиво убрал второго и бросил из выгоднейшей позиции. Галкин среагировать не успел. «Четыре положил!» — возликовал «твиттер» «Ак Барса».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ак Барса».
Это первый покер «Ак Барса» за 12 лет — в октябре 2009-го четыре шайбы «Сибири» забросил нынешний президент лиги Алексей Морозов. «Ак Барс» укрепил свою позицию в топ-4 Востока, а «Автомобилист» по потерянным очкам уезжает на уровень «Нефтехимика».
- 6 ноября 2021
-
21:44
-
21:32
-
21:18
-
20:54
-
20:43
-
20:16
-
20:10
-
19:58
-
19:40
-
19:25
-
19:19
-
19:14
-
18:47
-
18:33
-
18:12
-
17:59
-
17:43
-
17:39
-
17:29
-
17:05
-
16:51
-
16:40
-
16:27
-
15:26
-
14:53
-
14:32
-
13:59
-
13:00
-
12:50
-
12:04
-
11:46
-
11:19
-
11:07
-
10:39
-
10:17