«Ак Барс» забуксовал на старте КХЛ. Но нельзя всё сваливать на Квартальнова

Старт нового сезона у «Ак Барса» явно не задался. Казалось, что после победы на домашнем предсезонном Кубке чемпионов команда Дмитрия Квартальнова побежит и будет показывать мощный хоккей, но получилось наоборот. Из шести матчей «барсы» потерпели поражения в четырёх. Ещё один, в Подольске с «Витязем», выиграли лишь в овертайме, уверенно одолев только «Йокерит» в первой домашней игре сезона.

Конечно, под критику моментально попал тренерский штаб Дмитрия Квартальнова. И критика эта совершенно обоснована, ведь за результат в первую очередь отвечает тренер. Система Квартальнова в последнее время часто даёт сбои. Не просто так Дмитрий Вячеславович по-прежнему не выиграл ни одного Кубка Гагарина со своими командами. Но нельзя вешать всех собак и сваливать все проблемы казанского гранда исключительно на Квартальнова. Виноваты в слабом старте все.

Например, если внимательно пересмотреть последний на сегодняшний день матч казанцев с минским «Динамо», то удивляют грубейшие ошибки защитников «Ак Барса». Только посмотрите, как «привёз» гол в собственные ворота опытный игрок обороны Роман Рукавишников.

Грубая ошибка Романа Рукавишникова в матче с минским «Динамо»

Защитники, выступающие за топ-клуб, просто не имеют права действовать подобным образом в своей зоне. Не удивимся, если ближайшие встречи Роман пропустит по дисциплинарным причинам. Квартальнов, которому подобные ляпы его хоккеистов могут стоить рабочего места, таких вещей не терпит.

Не хватает стабильности и вратарской линии «барсов». Игорь Бобков – габаритный сильный голкипер, но в сезон он вкатывается сложновато. Это мы помним ещё по его выступлению за «Авангард». Тимур Билялов – травмоподверженный вратарь, ещё не сыгравший в нынешней регулярке ни одной встречи. Артур Ахтямов не тянет даже на роль бэкапа, а Амира Мифтахова казанцы упустили.

«Тут надо всем подумать, тренерам, игрокам. Во всех линиях нужно добавить, нужно понимать всю сложность ситуации. Вся игра состоит из ошибок. В конце оборона «наелась» и ошибок было очень много. Думаю, что надо работать, исправлять это дело.

Нам всем надо добавлять, любому хоккеисту надо добавлять, кого ни возьми. Вся команда играет слабо, легионеры играют слабо, русские играют слабо, всем надо добавлять», – справедливо заявил Дмитрий Квартальнов после поражения в Минске.

Действительно, гораздо сильнее может играть и молодёжное звено Казани во главе с Дмитрием Воронковым. Ему, кстати, стоит помнить, что нынешний сезон – олимпийский, поэтому конкуренция за попадание в национальную команду России обострится до предела.

Пока же Дмитрий – худший нападающий КХЛ по реализации бросков. За шесть матчей он бросил 21 раз, но ни разу не поразил ворота соперника. Умение бороться, выгрызать шайбу, готовность заступиться за партнёра – сильные качества Воронкова прекрасно известны, но от форварда всегда ждут голов.

Ни одной заброшенной шайбы нет и у Артёма Галимова, а также у Ильи Сафонова. А вот с опытного Даниса Зарипова уже гораздо меньше спроса. Ветеран и единственный в мире пятикратный обладатель Кубка Гагарина давно всем всё доказал, но нынешний сезон станет для него последним в профессиональной карьере. Силы уже не те, здоровье тоже подводит. Зарипов – душа команды и лидер в раздевалке, однако на льду должны решать другие.

Фото: ak-bars.ru

Отдельный разговор о легионерах, к которым всегда особые требования. Защитник Стивен Кэмпфер, ставший лучшим игроком Кубка чемпионов, пока не набрал ни одного балла за результативность и запомнился только недисциплинированным поведением.

Форвард Пер Линдхольм с двумя голами и отрицательным показателем полезности тоже звёзд с неба не хватает. Интереснее остальных выглядит канадец Джордан Уил, который, наряду с Дмитрием Кагарлицким, является вторым бомбардиром команды. Но североамериканец уже попал под ротацию, пропустив две встречи подряд. Ещё два легионерских места у «Ак Барса» свободны. Здесь уже вопрос к менеджменту, почему на эти позиции до сих пор не нашли людей. Да и в целом работа на рынке иностранных игроков у казанского клуба неудовлетворительная.

Впереди у «Ак Барса» матчи с ХК «Сочи» в гостях и дома, а затем – продолжение домашней серии, по ходу которой хоккеисты Квартальнова сыграют с «Витязем», «Адмиралом» и «Спартаком». Если Казань не перестанет терять очки и проигрывать, то ситуация в клубе может обостриться до предела. Хотя разбор полётов необходимо проводить уже сейчас, чем Квартальнов с помощниками и стараются заниматься.